Астрономия и астрология: об одном и том же? Узнали мнение церкви
Гороскопы, карты таро, обереги, амулеты… На дворе, казалось бы, 21 век, космические корабли бороздят просторы вселенной. Ну а люди, как пелось в известной песне, желают знать, что будет. Некоторые по любому поводу обращаются к ясновидящим, списывают свои проблемы на звезды и пытаются решить все свои вопросы у эзотериков любых мастей. Впрочем, цифры говорят сами за себя. По статистике 20 % белорусов интересуются гаданием. Больше половины белорусов – 61 % верит в гороскопы и учитывает их в планировании своих дел. Так почему же люди обращаются к тарологам, астрологам, гадалкам? Что это: вера в чудо, праздное любопытство или нежелание брать ответственность на себя? И можем ли мы доверять свою судьбу Солнцу и Луне? Поговорим об этом с экспертами в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Сегодня, наверное, нет вещей, которые не могла бы объяснить наука. Тем не менее, люди к мистике тянутся, к чему-то непонятному, тайному. Почему это происходит?
Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:
Это типичный магический тип мышления человека – попытка объяснить что-то сложное простым языком. Желание узнать будущее – это всегда было интересно человеку. До исторических практик, во время зарождения разного спектра этих «услуг», человек всегда хотел знать, что будет – завтра, потом. Он хотел как бы себя обезопасить. Потому что человек боится будущего, неизвестного ему опыта. И мы всячески пытаемся себя подготовить к тому, что нас ждет впереди. Мы понимаем, что есть понятие «астрономия», а есть астрология. Для большого количества людей астрономия и астрология – это равно, хотя астрономия говорит, что астрология – это лженаука.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Знать будущее и хотеть знать будущее – это грех?
Михаил Стреха:
Это естественное желание человека. Если мы говорим о христианском вероучении, то человек сотворен Богом совершенным. Изначально, человек является образом и подобием Бога, он всеведущ, то есть ему в принципе доступно было по природе всеведение. От падения от Бога природа человека извратилась в том плане, что желание осталось, а как это восполнить? Если мы астрологию посмотрим, она с момента ее зарождения до нынешнего момента претерпела огромное развитие и видоизменение.
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