Астрономия и астрология: об одном и том же? Узнали мнение церкви

Гороскопы, карты таро, обереги, амулеты… На дворе, казалось бы, 21 век, космические корабли бороздят просторы вселенной. Ну а люди, как пелось в известной песне, желают знать, что будет. Некоторые по любому поводу обращаются к ясновидящим, списывают свои проблемы на звезды и пытаются решить все свои вопросы у эзотериков любых мастей. Впрочем, цифры говорят сами за себя. По статистике 20 % белорусов интересуются гаданием. Больше половины белорусов – 61 % верит в гороскопы и учитывает их в планировании своих дел. Так почему же люди обращаются к тарологам, астрологам, гадалкам? Что это: вера в чудо, праздное любопытство или нежелание брать ответственность на себя? И можем ли мы доверять свою судьбу Солнцу и Луне? Поговорим об этом с экспертами в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Сегодня, наверное, нет вещей, которые не могла бы объяснить наука. Тем не менее, люди к мистике тянутся, к чему-то непонятному, тайному. Почему это происходит?

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:

Это типичный магический тип мышления человека – попытка объяснить что-то сложное простым языком. Желание узнать будущее – это всегда было интересно человеку. До исторических практик, во время зарождения разного спектра этих «услуг», человек всегда хотел знать, что будет – завтра, потом. Он хотел как бы себя обезопасить. Потому что человек боится будущего, неизвестного ему опыта. И мы всячески пытаемся себя подготовить к тому, что нас ждет впереди. Мы понимаем, что есть понятие «астрономия», а есть астрология. Для большого количества людей астрономия и астрология – это равно, хотя астрономия говорит, что астрология – это лженаука.