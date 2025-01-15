Что несёт первое полнолуние года, выпавшее на старый Новый год – рассказала астролог

Сочетание слов «старый Новый год» приводит в тупик любого иностранца. Ну а для нас это вполне себе привычный праздник, такой душевный, добрый, спокойный. Несмотря на то, что мы его не отмечаем так же бурно, как обычный Новый год, но все-таки отмечаем, это повод еще раз собраться за круглым столом со своими родными, близкими, отметить волшебную ночь, посидеть, поговорить. За то, что мы дважды отмечаем Новый год, мы должны быть благодарны Русской православной церкви. Потому что, когда в 1918 году в России ввели новый григорианский календарь, церковь его не признала и продолжила чтить праздники по юлианскому календарю.

Сюзанна Сацук, астролог:

У нас в этом году очень красиво начался год: 31-го числа было новолуние, а с 13-го на 14-го у нас полнолуние. Очень интересно, когда мы загадывали в Новый год желание, и сейчас самое время переходить уже к реализации этого желания, нельзя его оставлять на авось, скажем так. Нужно делать хотя бы какие-то первые шаги. Действительно, это полнолуние очень интересно еще и тем, что оно проходит в соединении с такой планетой, как Марс. Поэтому это очень активная планета, у нас будет очень много энергии, очень много активности. Мы не будем где-то знать страха, это нам поможет как-то продвигаться вперед. Это прекрасное полнолуние, когда мы можем разобраться со своими внутренними какими-то моментами, кризисами, и вот это вот отпустив, уже идти вперед. Также это полнолуние оно очень замечательно для того, чтобы загадывать желания.