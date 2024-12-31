Каким знакам зодиака стоит быть сдержаннее в год Змеи – рассказала астролог

Мария Пилипец, астролог:

По восточному календарю 2025 год – это год Деревянной Змеи, и змея олицетворяет стихию огня. Если мы посмотрим нумерологически, то 2025 год – это цифра 9, а девяткой управляет Марс. Это также огненная планета. Соответственно, энергия огня в данном году будет зашкаливать, и это будет придавать людям импульсивности, решительности к действию, пробивные способности. И это хорошо для людей спокойных, уравновешенных, таких, которые обычно сидят в зоне комфорта. В этом году они смогут выйти из зоны комфорта, реализовать задуманное, даже если вынашивали планы уже очень давно. Обычно к таким личностям относят земные знаки зодиака – это Тельцы, Девы, Козероги. Они любят очень сильно стабильность, и сейчас они могут совершить свой этот прорыв. И водные знаки зодиака, которые более спокойны – это Рак и Рыбы. Для, наоборот, людей импульсивных, таких немножко взбалмошных, этот год может быть годом опрометчивых решений, потому что огонь будет «подливать масло в огонь», им захочется с пылу с жару осуществить что-то, возможно, не подготовившись, возможно, не просчитав все риски, возрастают и конфликты в семье у таких личностей. К ним относятся огненные знаки – это Овны, Львы, Стрельцы и воздушные знаки зодиака, такие как Близнецы и Водолеи.

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