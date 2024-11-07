Какую обратную связь дают клиенты по предсказаниям – поделилась таролог

Гороскопы, карты таро, обереги, амулеты… На дворе, казалось бы, 21 век, космические корабли бороздят просторы вселенной. Ну а люди, как пелось в известной песне, желают знать, что будет. Некоторые по любому поводу обращаются к ясновидящим, списывают свои проблемы на звезды и пытаются решить все свои вопросы у эзотериков любых мастей. Впрочем, цифры говорят сами за себя. По статистике 20 % белорусов интересуются гаданием. Больше половины белорусов – 61 % верит в гороскопы и учитывает их в планировании своих дел. Так почему же люди обращаются к тарологам, астрологам, гадалкам? Что это: вера в чудо, праздное любопытство или нежелание брать ответственность на себя? И можем ли мы доверять свою судьбу Солнцу и Луне? Поговорим об этом с экспертами в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А есть обратная связь от ваших клиентов, как вы понимаете, что вы хороший таролог. Вы поддерживаете с ними связь? Они вам рассказывают, что действительно сработало, получилось?

Юлия Рымарева, психолог, эзотерик, таролог:

Все люди, которые ко мне обращаются, потом приходят ко мне с обратной связью. И тут я в ходе разговора подумала, что у меня нет неуспешных людей. У меня топ-менеджеры, владельцы сетей гостиниц, больше владельцы бизнесов. И они приходят ко мне, потому что у них все хорошо, и они хотят еще лучше: еще больше денег, еще больше путешествий, еще одну машину, купить несколько квартир в рассрочку.

