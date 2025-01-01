Самый загадочный из 12 знаков. Какое значение имеет символ змеи в традиционной культуре?

2025-й год по восточному календарю – год Зеленой Деревянной Змеи. Самый популярный персонаж в новогодних открытках и гифках. Интернет пестрит шутками на этот счет, а астрологи всерьез обещают финансовый рост и благополучие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немало событий, перемен и встреч сулит нам год Змеи. В китайской культуре она олицетворяет мудрость, терпеливость, гибкость и изящность. А с чем ассоциируется этот знак у белорусов и какое значение символ змеи имеет в традиционной культуре?