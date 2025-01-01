Самый загадочный из 12 знаков. Какое значение имеет символ змеи в традиционной культуре?
2025-й год по восточному календарю – год Зеленой Деревянной Змеи. Самый популярный персонаж в новогодних открытках и гифках. Интернет пестрит шутками на этот счет, а астрологи всерьез обещают финансовый рост и благополучие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немало событий, перемен и встреч сулит нам год Змеи. В китайской культуре она олицетворяет мудрость, терпеливость, гибкость и изящность. А с чем ассоциируется этот знак у белорусов и какое значение символ змеи имеет в традиционной культуре?
Виктория Маркевич знает, как словить удачу за хвост.
В восточной культуре каждому году соответствует 1 из 12 зодиакальных знаков. Помимо символа года, меняются и стихии, которых в китайском гороскопе пять – золото, вода, огонь, земля и дерево. Полный цикл комбинаций занимает 60 лет, и в 2025-м хозяйкой года стала Зеленая Деревянная Змея.
Змея – один из самых древних тотемов китайского народа. В некоторых провинциях Поднебесной до сих пор считают, что змея, найденная во дворе, приносит удачу и богатство.
Змеи уникальны и загадочны. Из всех 12 зодиакальных животных она символизирует мудрость, гибкость и упорство. Год Змеи также помогает людям развить интуицию и проницательность, что очень полезно для финансовой сферы.
Вступающая в права змея близка и белорусам: в нашей культуре змей в мужском облике олицетворял мудрость и считался опекуном семейного очага.
Подробности в видео.
Виктория Маркевич, корреспондент:
В белорусской мифологии змея занимает особое место. Так, еще до начала XIX века в некоторых семьях в качестве домашнего животного могли держать ужа. Необычный питомец следил за тем, чтобы никто не обижал хозяина, а также мог помочь бедному человеку с деньгами, потому что знал, где спрятаны все земные сокровища.
По прогнозам астрологов, 2025 год должен принести жителям планеты много позитивных перемен. Они коснутся разных сфер – от работы и образования до личной жизни и увлечений. Нужно быть готовым к встряскам и преображениям.