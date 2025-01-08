Что подготовил год Зелёной змеи – нумеролог поделилась советами для всех

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В наступившем 2025 году царствует Зеленая деревянная змея – мудрая и осторожная рептилия. А значит и нам следует быть под стать символу года – дальновидными и проницательными. Идеальное время для саморазвития!

Наталья Скубкова, нумеролог:

По нумерологии нас ждет год отшельника, а год отшельника – это в первую очередь про мудрость, про желание уединиться с собой, понять, кто есть я. И самое большое влияние год окажет на отношения между людьми. В первую очередь этот год очень сильно коснется тех, кто родился в 1966 году, в 1975, в 1984 и в 1993 году, они будут проживать энергии отшельника.

Будьте осторожны! Желание кардинально изменить свою жизнь в 2025-м не сулит ничего хорошего. Вы можете запросто попасть в ловушку собственных амбиций и в итоге остаться у разбитого корыта. А вот общение с друзьями, знакомства наоборот обогатят ваш внутренний мир и помогут взглянуть на старые вещи по-новому.