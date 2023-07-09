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Никитин рассказал, что Новгород собирается поставлять картошку в Беларусь

09 июля 2023 17:42
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На неделе в Минск прилетел глава Новгородской области России Андрей Никитин. Делегация за два дня в Беларуси провела около 60 встреч, сообщили в программе «Неделя». Съемочная группа СТВ пообщалась с новгородским губернатором.

«Оказалось, что есть дефицит картофеля фри. И этот дефицит решит белорусский Толочинский консервный завод, который построен совсем недавно. Коллеги в восторге были от посещения», – рассказал Никитин. Губернатор российского региона отметил, что картошки стало не хватать, поэтому Новгород будет поставлять туда свою картошку.

# Беларусь-Россия # Экономика # Андрей Никитин

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