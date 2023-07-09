Какие перспективы Новгород видит в Беларуси? Пообщались с губернатором этого региона России
В пику любой интеграции – неважно: ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС – западное давление. Вашингтон и иже с ними, особенно сейчас, чувствуя угрозу своей гегемонии, всеми силами пытается противостоять другим союзам. Мы в этом убедились на собственном примере, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Союз Минска и Москвы раздражает многих. Отсюда и санкции, и фейки, и концентрация сил на западных границах Союзного государства, и попытки вбить клин в отношения Лукашенко и Путина. Из этой же оперы – интерпретация роли нашего Президента в урегулировании ситуации с ЧВК Вагнер в России. Сейчас многие практикуются в спекуляции, мол, Путин ослаб, а Лукашенко набивает себе очки за его счет.
Зная всю подноготную мировой политики, чувствуя момент, Александр Лукашенко призывает не теряться и не терять время, а действовать, пока нас не растащили поодиночке. Об этом Президент говорил и в четверг, 6 июля, на пресс-конференции. А Россию назвал будущим планеты. У этой страны есть и ресурсы, и технологии. Мы готовы сотрудничать и объединять усилия. Не надо сейчас Лукашенко тешить никаких амбиций за счет Путина. Наш Президент открыто заявляет, что Беларусь заинтересована в сильной России. Если рухнет она, рухнем и мы – точно формулирует наш Президент. И никакой конспирологии и непонятно куда направленных и устремленных амбиций Лукашенко в этом нет.
Просто слушайте нашего Президента. Он всегда максимально прямо и понятно объясняет свою позицию. Вопрос в другом – кто и что хочет слышать. Но еще лучше говорят не слова, а поступки. Как раз на неделе в Минск прилетел глава Новгородской области России, чтобы от слов (а их тоже было много, но все по делу) перейти к действиям. Делегация Андрея Никитина за два дня в Беларуси провела около 60 встреч. График был действительно насыщенным.
Но буквально за полчаса до отъезда нашей съемочной группе удалось поговорить с новгородским губернатором об итогах визита в Минск.
Новгород будет работать с Минском в направлении радиоэлектроники
Татьяна Сидоренко, СТВ:
Вы с визитом уже тут третий день. Более 60 встреч – достаточно плотный график. Скажите, пожалуйста, можно ли сегодня уже подвести какие-то итоги этих переговоров и этих встреч.
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области России:
Конечно, 60 встреч было не только у меня, но и у наших предпринимателей. Что приятно, помимо того, что товарооборот между областью и республикой с 2019 года – когда я имел честь быть принятым Президентом, мы подписали новое соглашение – вырос на 200 % в 2022 году. Уже по первым датам 2023 года понятно, что мы однозначно превысим 2022-й. И к традиционным темам нашей работы: сельское хозяйство, машиностроение – добавилась радиоэлектроника. Новгородская область очень активно развивает свои радиоэлектронные компетенции. Наряду с Минском, Новгород был одной из столиц союзной радиоэлектроники. Сегодня мы не только в плане рабочего взаимодействия наших предприятий (оно никогда не прерывалось) продолжаем работу, но и начинаем формировать новые компетенции нашего университета на базе тех разработок, которые есть в «Планаре», есть в «Интеграле», есть у ведущих белорусских предприятий. Крайне интересно было поехать в Белорусскую национальную биотехнологическую компанию. Просто потрясающий завод, разработки мирового уровня. Я уверен, что мы сейчас сориентируем наших сельхозпроизводителей на максимальное применение этих незаменимых аминокислот и премиксов, добавок для животноводства, в общем-то, тех разработках, которые есть в республике.
«Есть дефицит картофеля фри. И этот дефицит решит белорусский Толочинский консервный завод»
Татьяна Сидоренко:
Мы знаем, что новгородская земля так же славится картофелем, как и наша, белорусская. Мы тут с вами вместе, едины. Скажите, есть ли такие моменты, может быть, вопросы, задачи по объединению наших усилий, чтобы у нас всегда был качественный картофель на столе?
Андрей Никитин:
Понимаете, это никогда не заканчивалось, то есть обмен селекционными сортами, работа с Академией наук Республики Беларусь шла все годы. И наши селекционеры, наши предприятия всегда работали с белорусской наукой. Это основа, она всегда была. Что интересно, оказалось, что есть дефицит картофеля фри. И этот дефицит решит белорусский Толочинский консервный завод, который построен совсем недавно. Коллеги в восторге были от посещения. Суперсовременный завод. И картошки стало не хватать, поэтому мы будем поставлять туда свою картошку тоже, чтобы обеспечить дальше и Беларусь, и Россию, и тех людей, которые любят быстрое питание, вкусным картофелем фри.
«Амкодор» закроет потребность Новгородской области в технике для переработки леса
Татьяна Сидоренко:
Импортозамещение сейчас тоже достаточно важная тема. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете потенциал белорусских предприятий. И нашлись ли такие критические импортозамещающие статьи, чтобы как-то эти ниши закрыть?
Андрей Никитин:
Дорожная техника, строительная техника, техника для коммунального хозяйства. Есть потребность в технике для переработки леса, которая работает уже, а «Амкодор» делает весь этот спектр. Поэтому с коллегами мы очень плодотворно пообщались. Совершенно точно будем развивать сотрудничество здесь. И новая тема – это станкостроение. Буквально сейчас мы это обсуждали. Мы посмотрим тоже для наших машиностроительных производств то, что могут предложить белорусские предприятия. Мы входим в двадцатку самых индустриально развитых регионов России. У нас очень разнообразная промышленность. И она, конечно, нуждается в современном парке.