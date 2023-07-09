Какие перспективы Новгород видит в Беларуси? Пообщались с губернатором этого региона России

В пику любой интеграции – неважно: ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС – западное давление. Вашингтон и иже с ними, особенно сейчас, чувствуя угрозу своей гегемонии, всеми силами пытается противостоять другим союзам. Мы в этом убедились на собственном примере, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Союз Минска и Москвы раздражает многих. Отсюда и санкции, и фейки, и концентрация сил на западных границах Союзного государства, и попытки вбить клин в отношения Лукашенко и Путина. Из этой же оперы – интерпретация роли нашего Президента в урегулировании ситуации с ЧВК Вагнер в России. Сейчас многие практикуются в спекуляции, мол, Путин ослаб, а Лукашенко набивает себе очки за его счет.

Зная всю подноготную мировой политики, чувствуя момент, Александр Лукашенко призывает не теряться и не терять время, а действовать, пока нас не растащили поодиночке. Об этом Президент говорил и в четверг, 6 июля, на пресс-конференции. А Россию назвал будущим планеты. У этой страны есть и ресурсы, и технологии. Мы готовы сотрудничать и объединять усилия. Не надо сейчас Лукашенко тешить никаких амбиций за счет Путина. Наш Президент открыто заявляет, что Беларусь заинтересована в сильной России. Если рухнет она, рухнем и мы – точно формулирует наш Президент. И никакой конспирологии и непонятно куда направленных и устремленных амбиций Лукашенко в этом нет.

Просто слушайте нашего Президента. Он всегда максимально прямо и понятно объясняет свою позицию. Вопрос в другом – кто и что хочет слышать. Но еще лучше говорят не слова, а поступки. Как раз на неделе в Минск прилетел глава Новгородской области России, чтобы от слов (а их тоже было много, но все по делу) перейти к действиям. Делегация Андрея Никитина за два дня в Беларуси провела около 60 встреч. График был действительно насыщенным.

Но буквально за полчаса до отъезда нашей съемочной группе удалось поговорить с новгородским губернатором об итогах визита в Минск.

Новгород будет работать с Минском в направлении радиоэлектроники

Татьяна Сидоренко, СТВ:

Вы с визитом уже тут третий день. Более 60 встреч – достаточно плотный график. Скажите, пожалуйста, можно ли сегодня уже подвести какие-то итоги этих переговоров и этих встреч.