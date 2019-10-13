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«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»

13 октября 2019 19:26
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Новости Беларуси. Сегодня в самом прямом значении этого слова о семье, основа основ которой – мама. 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, будем отмечать День матери, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-1

Большое число мероприятий, посвященных Дню матери, пройдет на следующей неделе. Ну а праздновать начали уже на этой – накануне состоялся финал конкурса «Семья года».

Корреспондент Яна Шипко расскажет, как это было.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-4

Шутки шутками, а спокойных минут за день, проведённый с этой большой семьёй, было немного. Зато юмора и теплоты – с избытком.

Кажется, что проще – собраться в кадре всей семьёй? Но только не для Бычковских. 8 детей – от 2 до 22 лет. У каждого свои интересы, заботы, проблемы и так каждый день. Но вместе они сила. А за время конкурса ощутили это еще больше.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-7

Накануне конкурса папе и маме пришлось вернуться на школьную сцену. Здесь без устали оттачивают свои творческие номера. Хотя нет, устают, конечно, даже самые непоседливые. Подбадривают друг друга шуточками и идут дальше к общей цели.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-10

Парадокс. Сложнее всего в выступлении даются обнимашки. Все по привычке облепливают маму, сбивая сценический рисунок и нервируя режиссёра.

Впрочем, за этой кутерьмой и непосредственностью и есть их идеальная семья. Самая настоящая.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-13

Ольга Бычковская, финалист IV Республиканского конкурса «Семья года»:
Хаос у нас дома, такая движуха, к ним приходят. Мы уже с мужем: «О боже, нет!». Вчера пошла к себе на верхний этаж – не трогайте меня. Думала, поутюжу в тишине. Через пять минут один ребенок пришел, второй, потом муж пришел телевизор включил. Я говорю: «Я вообще-то хотела побыть одна». – «Не, мы не можем там, мы к тебе».

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-16

Дмитрий Бычковский, финалист IV Республиканского конкурса «Семья года»:
Вот Прохор с Тихоном дерутся, начинают с мелочей, начинает всё трястись на этаже. Тогда уже вмешиваюсь я, самый эффективный метод – это забирать гаджеты и чтение книг.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-19

Семья – это работа, это большой труд, и когда смотришь на большие счастливые семьи, которые долго прожили, надо им завидовать. Потому что они много что прошли в жизни.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-22

Не столь многочисленным семьям сложно представить, как справиться с домашними хлопотами в таком масштабе. А вот с отдыхом сложнее. Даже в отпуск – как на работу.

Дмитрий Бычковский:
Чередовали детей, всех – нет. Потому что это не шопинг-терапия, это шокотерапия для меня. Пока они доедут, уже до такой степени доведут: «А когда? А когда граница? А когда Польша? А когда Варшава?». Всё, уже ничего не хочешь.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-25

Главное, за что Ольга и Дмитрий благодарны конкурсу – их семья стала на частичку больше. Для Паши из детского дома они теперь патронатные родители. Но это пока.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-28

Вообще о такой возможности для семей, готовых делиться своим теплом, и рассказывали со сцены, презентуя свой социальный проект.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-31

С заданием придумать социальный проект каждая семья справилась по-своему. Вот две пары двойняшек из гомельской семьи Никитиных на личном примере показали, почему спорт – это круто. А брестчане Котик за экологическую моду продефилировали в костюмах из вчерашнего мусора. А Никитины из Могилёва навестили детские дома и больницы, организовав настоящий семейный театр. Чтобы творчески рассказать о своих идеях, репетировали несколько недель.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-34



Семью года в Беларуси выбирают в четвертый раз. Финалисты прошли несколько региональных отборов и съехались со всей страны. Что у них общего? Во всех семьях от трёх и больше детей. Но это не главный критерий. Важнее активность и бережное отношение к семейным ценностям.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-37

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-39

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Переполняет гордость за семьи, которые у нас есть в стране. В Беларуси всего 106 тысяч многодетных семей, 10 тысяч – награждены орденом Матери. Чем больше у нас в стране будет таких семей, красивых, сильных, здоровых, многодетных, то будет благополучие в нашем государстве.

Победить хотелось всем, но проигравших не было. Самое ценное, что вынесли участники: их и без того дружные семьи сплотились ещё больше. А главная награда ждёт дома – в их семейном счастье.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-42

Александра Никитина, победитель IV Республиканского конкурса «Семья года»:
Плачу от радости, потому что я не ожидала, что мы выиграем, победим республику и станем «Семьей года». Моя семья для меня – это всё.

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»-45

# Брак и семья # общество # Андрей Никитин # Яна Шипко # Ольга Бычковская # Дмитрий Бычковский # Ирина Костевич # Фотофакт

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