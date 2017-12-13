Мошенничество в соцсетях: в Могилевской области завели 25 уголовных дел по фактам хищения денег через интернет

Новости Беларуси. Резкий рост мошенничества в сети интернет. Только в Могилевской области за последние 3 месяца возбуждено 25 уголовных дел по фактам хищения денег с помощью компьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Резкий рост мошенничества в сети интернет. Только в Могилевской области за последние 3 месяца возбуждено 25 уголовных дел по фактам хищения денег с помощью компьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Используются несколько преступных схем. Мошенники втираются в доверие к пользователям соцсетей и под различными предлогами выманивают реквизиты банковских карт, узнают номера и коды мобильных телефонов, паспортные и другие личные данные. Эти сведения помогают завладеть чужим имуществом.
Установить злоумышленника и привлечь его к ответственности зачастую непросто. Деньги растворяются на счетах абонентов мобильной связи России либо попадают в электронные кошельки платежных систем за пределами нашей страны.
Андрей Никитин, старший оперуполномоченный отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Могилевского облисполкома:
Потерпевших просят предоставить в социальной сети «В контакте» номера мобильных телефонов. Потом их просят предоставить цифровые коды, которые пришли в СМС-сообщениях. Люди предоставляют данные коды. В это время злоумышленник осуществляет регистрацию электронных кошельков, привязанных к абонентскому номеру телефона.
Жертвами мошенничества чаще всего становятся пользователи социальных сетей в возрасте 20-25 лет. Правоохранители настойчиво рекомендуют проявлять осторожность и не реагировать на странные просьбы в интернете. Даже если их адресуют родственник или друзья. Под их аккаунтом может скрываться совершенно незнакомый человек.