Мошенничество в соцсетях: в Могилевской области завели 25 уголовных дел по фактам хищения денег через интернет

Новости Беларуси. Резкий рост мошенничества в сети интернет. Только в Могилевской области за последние 3 месяца возбуждено 25 уголовных дел по фактам хищения денег с помощью компьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Используются несколько преступных схем. Мошенники втираются в доверие к пользователям соцсетей и под различными предлогами выманивают реквизиты банковских карт, узнают номера и коды мобильных телефонов, паспортные и другие личные данные. Эти сведения помогают завладеть чужим имуществом.

Установить злоумышленника и привлечь его к ответственности зачастую непросто. Деньги растворяются на счетах абонентов мобильной связи России либо попадают в электронные кошельки платежных систем за пределами нашей страны.