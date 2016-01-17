Мировая экономика переживает не лучшие времена: каков финансовый прогноз для Беларуси?

Новости Беларуси. Мировая экономика переживает не лучшие времена. Один из главных индикаторов процессов в планетарном хозяйстве – цена на черное золото – на неделе продолжил стремительное падение, на что отреагировали и прочие финансово-экономические атрибуты, в том числе и курсы валют. Хотя нефтяные позиции в иерархии мировых ценностей тоже тают на глазах. Так, глава крупнейшего российского банка Герман Греф на неделе заявил, что нефтяная эра на планете заканчивается. Так это или нет, предстоящий год для всех будет непростым. Поэтому впору задуматься о среднесрочной стратегии. Для Беларуси спасительным кругом, безусловно, будут новые рынки сбыта. И для нас это не ново: курс на диверсификацию экспорта страна взяла много лет назад. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ о белорусской стратегии и тактике в лодке мировых проблем.

Ольга Коршун, СТВ:

Проблемы в мировой экономике год от года накапливались, как снежный ком. Вот и 2016 начался с очередных экономических анти-рекордов: в США зафиксировали крупнейшее за 119 лет падение индекса Доу Джонса, нефть обновила очередной антирекорд. Мировой экономический циклон отразился и на экономическом климате Беларуси.

Мировую экономику лихорадит уже не первый год. Цена на нефть продолжает падать и уже достигла отметки менее 30 долларов за баррель. Хотя еще в январе 2015 эта цифра превышала 50 долларов.

На падение цен на энергоресурсы болезненно отреагировали страны нефтеэкспортеры, среди которых и торговые партнеры Беларуси. Сильно просел российский рубль. ВВП федерации в прошлом году снизился почти на 4 процента. Упала платежеспособность страны, а как следствие и совместный товарооборот. И это только одна сторона медали.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

У нас договор с Россией о том, что если нефть будет стоить больше 50 долларов, то эту разницу таможенной пошлины мы можем забирать себе в бюджет. То есть Россия не будет забирать у нас. А если будет ниже, то все эти платежи сверхстоимости забирает Россия. Поэтому, безусловно, нам выгодно, чтобы нефть поднялась как минимум до 50 долларов.

В госбюджете Беларуси заложили цену на черное золото в 50 долларов за баррель. Но нефть продолжает стремительно падать. А главный финансовый документ страны в срочном порядке решили пересмотреть. Раньше такую процедуру проводили только в марте. Как ситуация на рынке энергоресурсов будет развиваться дальше, единого мнения у экспертов нет.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Мировые эксперты высказывают разнонаправленные тенденции. Будет падать, будет расти. Поэтому очень трудно спрогнозировать.

Добавился и политический кризис в Украине. ВВП этой страны в 2015 снизился сразу на 12 процентов. А это государство на лидирующих позициях в торговом рейтинге Беларуси.

Как вернуть хорошую экспортную погоду в нашу страну, находить новые рынки сбыта? В прошлом году Беларусь активно продвинулась в Азию. Заключены выгодные контракты с Пакистаном, Индией, Туркменистаном. Визит китайского лидера в Беларусь положил начало участию нашей страны в масштабном проекте КНР по строительству экономического пояса Шелкового пути. Нацеленность на эффективность сохранится и в 2016, хотя год будет непростым, подчеркивают эксперты. На неделе перспективы белорусской экономики обсуждали и на совещании у президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мы будем говорить о быстроменяющихся условиях или изменяющихся условиях макроэкономики, то мы будем иметь не традиционно с советских времен только один рынок и только одно направление, а рассматривать в глобальном плане. Макро есть макро — это не микроуровень. Поэтому хотелось бы, чтобы мы раздвинули эти рамки и посмотрели шире на то, что происходит. Вот это будет настоящий анализ, от которого никуда не деться.

Сейчас Беларусь ведет активные переговоры с МВФ о получении кредита на 10 лет. Цена вопроса – 3 миллиарда долларов. Результат переговоров станет известен уже в начале этого года.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Некоторое время назад у нас работала серьезная экспертная команда Международного валютного фонда. Были подготовлены видения программы, у нас оставался один принципиальный вопрос — вопрос тарифов ЖКХ. Есть видение по этому направлению, включая ряд компенсационных действий для отдельных категорий граждан. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время все-таки мы войдем в программу с Фондом.

Кредитный транш МВФ мог бы значительно укрепить курс белорусского рубля, который моментально реагирует на малейшие изменения экономического климата. Под напором внешнеэкономических неурядиц он сдает свои позиции. Проще говоря, доллар растет. Но эксперты отмечают: плавающий курс – спасательный круг для национальной экономики в целом. К примеру, у предприятий и компаний появится стимул производить многие товары на месте, а не завозить их из-за рубежа.

Андрей Дерех, директор инвестиционной компании:

Данная ситуация вкупе комплекса мер по дедолларизации белорусского мышления, во-первых, обезопасит экономики республики, а во-вторых, создаст предпосылки для роста продаж и роста производства.

Стабилизации курса рубля будут способствовать рост цен на нефть, укрепление российской валюты и стабильная ситуация на рынке белорусских банковских вкладов. В то же время мировые эксперты уже делают осторожные прогнозы на будущее. Так, по мнению специалистов Всемирного банка, экономику Беларуси ждет потепление уже в начале 2017 года.