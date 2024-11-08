Во Дворце Республики подводят итоги международного фестиваля «Лістапад»

30-й юбилейный международный кинофестиваль «Лістапад» подходит к завершению. Шедевры международного форума вскружили голову даже самому искушенному зрителю. Красная ковровая дорожка ведет во Дворец Республики. Символично, что именно здесь в 2001-м состоялось открытие первого кинофестиваля. Но это не единственные значимые цифры: на «Лістападзе» также отметили столетний юбилей белорусского кино. Даты поистине знаковые для всей страны.

Красная дорожка, роскошные платья, элегантные смокинги и свет софитов. Во Дворце Республики 8 ноября царит особая атмосфера. Время подвести итоги крупнейшего кинофорума Беларуси – международного фестиваля «Лістапад». На протяжении семи дней не только столица, но и вся страна имела возможность насладиться лучшими кинолентами.

В 2024 году фестиваль собрал рекордное количество заявок – более 3,5 тысячи. Впечатляет и география участников – 120 стран представили свои картины, включая Китай, Бразилию, Индию, Иран. За неделю форум охватил десятки белорусских городов. Прошло свыше 650 кинопоказов. На экранах только лучшие картины. Слоган фестиваля – «Кино со знаком качества» – полностью оправдан.