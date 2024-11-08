Во Дворце Республики подводят итоги международного фестиваля «Лістапад»
30-й юбилейный международный кинофестиваль «Лістапад» подходит к завершению. Шедевры международного форума вскружили голову даже самому искушенному зрителю. Красная ковровая дорожка ведет во Дворец Республики. Символично, что именно здесь в 2001-м состоялось открытие первого кинофестиваля. Но это не единственные значимые цифры: на «Лістападзе» также отметили столетний юбилей белорусского кино. Даты поистине знаковые для всей страны.
Красная дорожка, роскошные платья, элегантные смокинги и свет софитов. Во Дворце Республики 8 ноября царит особая атмосфера. Время подвести итоги крупнейшего кинофорума Беларуси – международного фестиваля «Лістапад». На протяжении семи дней не только столица, но и вся страна имела возможность насладиться лучшими кинолентами.
В 2024 году фестиваль собрал рекордное количество заявок – более 3,5 тысячи. Впечатляет и география участников – 120 стран представили свои картины, включая Китай, Бразилию, Индию, Иран. За неделю форум охватил десятки белорусских городов. Прошло свыше 650 кинопоказов. На экранах только лучшие картины. Слоган фестиваля – «Кино со знаком качества» – полностью оправдан.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Впервые мы заметили полные залы зрителей, которые с удовольствием приходили, покупали билеты. А на отдельные сеансы билетов и не было, потому что ажиотажный спрос. Это о чем говорит? О том, что наш белорусский зритель откликается на все самые хорошие посылы, которые идут от наших стран-участниц. Насколько студенты были погружены во всю атмосферу кинофестиваля.
На фестивале было представлено 7 конкурсных программ. Особое внимание – отечественному кинематографу. Так, фестиваль открыла картина белорусско-российского производства «Черный замок», основанная на историческом романе Владимира Короткевича. В числе конкурсных работ не только картины «Беларусьфильма», но и авторские ленты. Съемочная группа СТВ также показала свой фильм «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона», сценарий к которому создала наша коллега Анастасия Дехтяр, а режиссером выступила Кристина Яркина-Москалева.
Подробности в видео.