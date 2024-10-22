Символ бережного отношения к памяти – музей истории Великой Отечественной войны отмечает 80-летие

Многолюдно было в музее истории Великой Отечественной войны и сегодня. По случаю празднования 80-летия в зале Победы собрались высшие должностные лица и почетные гости из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевые листки, партизанское оружие, фронтовые письма: самые яркие и переломные фрагменты войны, а также жизненные истории – все это легло в основу первой экспозиции музея, которую начали создавать еще в 1942 году. Около 300 экспонатов, собранных по кровавым следам Великой Отечественной, тогда разместили в здании исторического музея в Москве. А как только территория Беларуси была полностью освобождена от фашистов, в Минске начали работу над созданием собственного музея. Первой пропиской стало одно из немногих уцелевших зданий – Дом профсоюзов на площади Свободы.

Римма Рум, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

На протяжении более чем 20 лет музей находился именно по этому адресу. 29 февраля 1966 года музей переехал во вновь построенное здание по проспекту Независимости, 25А. Тогда это была площадь Ленина.

Сегодня, когда коллективный Запад открыто пытается переписать историю нашего прошлого, музей служит символом бережливого отношения к великой истории. К 80-летнему юбилею учреждения в зале Победы по-особенному торжественно. Передать самые теплые слова в адрес коллектива и ветеранов музея приехали многочисленные гости.