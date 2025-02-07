«Полномочия – это всегда ответственность». Алёна Дзиодзина о принципах эффективного управления

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Полномочия – это всегда ответственность. И чем серьезнее должность человек занимает, тем больше ответственных обязательств закреплено за его статусом. Этот принципиальный аспект в руководстве Александр Лукашенко подчеркнул на одном из тех совещаний, что проводил накануне. И несмотря на то, что Президент говорил о председателях горисполкомов, аналогичный тезис, как правило, применим к тем должностям и профессиям, где в руки людей попадает власть, полномочия, возможности контролировать часть процессов, что неподвластны другим. Но в то же время диапазон возможностей, что открывается в руководстве, предполагает ответственность.

За все то, что было сделано или нет, за все те решения, чтобы были приняты или нет. За баланс между жесткостью и лояльностью в руководстве. Говоря о председателях райисполкомов, Президент подчеркнул, что основной базис их функции при расширении полномочий: одновременно и ответственность, и контроль. Говоря о спектре их полномочий, предполагается эффективная модерация кадров как в частном, так и в госсекторе. А также необходимость решать проблемы. «Это жестокое мое требование. От этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме. У нас кое-кто еще не наелся этого либерализма», – подчеркнул Президент.