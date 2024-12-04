«Оба склонны демонизировать российскую сторону» – Алёна Дзиодзина о мемуарах Джонсона и Меркель

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Чем дольше идет информационная война за умы людей, тем большее разнообразие методов внедряется в арсенал внешнеполитических провокаций. В качестве примера стоит подчеркнуть, что за последние несколько месяцев в информационное пространство мирового сообщества поступило целых два сборника автобиографических мемуаров. В этот раз пообщаться с читателями со страниц своих очерков проявили желание бывший премьер-министр Великобритании – Борис Джонсон и отставной канцлер Германии – Ангела Меркель.

Едва ли их можно сравнивать между собой как политических лидеров. И если Джонсон зарекомендовал себя как скандалист и провокатор, то Меркель наоборот в свое время воспринималась в качестве конфликтолога на политическом уровне, которая пыталась уравновешивать отношения между странами. Однако есть кое-что общее в их мемуарах: оба они делятся личным опытом переживания событий во времена занимаемой должности. Обе книги, на первый взгляд, носят характер апологетики. И, если верить словам авторов, написаны для простых людей в качестве контраргумента нападкам критиков.

В свое время государственная должность предполагала долю дипломатичности, нейтральности, скрытности, но автобиографичный жанр позволяет вмонтировать в текст больше раскрытия собственной личности. Потому оба автора не отказывают себе в интерпретации событий и эмоциональной окраске своих ретроспективных воспоминаний о других лидерах. Жизненный путь яркой личности – это всегда интересно. И когда такой человек делится личным опытом на языке эмоций, то абсолютно закономерным образом доверие возрастает. А сопереживая автору, читатель склонен забывать, что описание событий носит субъективный характер.