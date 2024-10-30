Алёна Дзиодзина: Зарубишвили больше всего смущает, что победившая партия недостаточно «проевропейская»

Алена Дзиодзина, психолог:

После завершения парламентских выборов в Грузии наиболее ярким парадоксом является то, что, придерживаясь мнения о факте фальсификации результатов, президент Зурабишвили предпочла восстанавливать «справедливость» не согласно предусмотренным по закону формам, а через призыв людей выходить на улицы. «Хочу пригласить вас завтра вечером, в 19:00, на проспект Руставели для того, чтобы вместе объявить миру, что мы не признаем эти выборы», – объявила президент Грузии, выступая с трибуны на брифинге. Заявила так, будто знает достаточно фактов, чтобы утверждать о недостоверности результатов наверняка. Однако каких-либо убедительных аргументов не предоставила ни до своего призыва, ни после. И это первое, что должно было смутить аудиторию. Тем более, что по ее же словам, прояснение важных деталей только еще предстоит.

На уровне психологии восприятия характер утверждений Зурубашвили напускает таинственность на ее слова. По сути, это как бы «разрешает» ей не объяснять далее свои тезисы. Побуждая грузинский народ просто поверить в ее уверенность, а не фактам. Ведь на самом деле необходимость прояснить еще много деталей означает, что установление дополнительных данных и причинно-следственных связей теоретически могут установить, что, например, ее подозрения оказались беспочвенны. А призыв людей масштабно выражать несогласие с результатами выборов прозвучал преждевременно. То есть прежде, чем стало известно то, что могло бы основательно либо доказать факт фальсификации, в которой президент Грузии так уверенна. Либо наоборот – опровергнуть.



Обычно во время своего публичного выступления, самое главное человек произносит или в начале, или в самом конце. Потому не менее существенным аспектом заявлений Зурабишвили можно отметить то, что она произносит первой, раздавая интервью уже после парламентских выборов. И если подвести общий итог по ее заявлениям, то в основном Саломе Зарубишвили больше всего смущает именно то, что победившая партия недостаточно «проевропейская». И якобы по этой причине может воспрепятствовать развитию отношений Грузии и Европы, укрепив вместо этого контакты с РФ. Примечательно, что президент Грузии в своих рассуждениях размышляет в парадигме не вместе, а вместо. Словно не существует такого варианта развития событий, что правительство Грузии сумеет успешно наладить контакты как с европейскими странами, так и с Россией.