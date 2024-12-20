Психолог: развивая TikTok, мы получили возможность взаимодействовать с обществом и развенчивать фейки

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Одним из парадоксальных аспектов жизни является то, что независимо от того, спокойно вокруг или нет, окружающий мир – это вызов. И в качестве отправной точки роста может выступать как стрессовая ситуация, так и благополучие. Однако если с обретением трудного опыта полярные отношения человека и кризисов прояснились, то двойственность блага чаще теряется в заблуждениях. Как, например, привыкая к спокойствию, безопасности и комфорту, человек склонен считать, что оно перманентно. Ан нет. Об этом важном аспекте Александр Лукашенко так или иначе нередко предупреждает белорусский народ, должностных лиц и своих партнеров на политической плоскости. Если вспоминать тезисно, то цитата – «самоуспокаиваться нельзя». Потому как одно из коварнейших заблуждений состоит в том, что когда все относительно хорошо, то якобы инвестировать силы в развитие и не нужно. Тем не менее человек так устроен, что по своей природе склонен к беспечности, ко всему хорошему привыкая. Воспринимая такую реальность, как должное. А потом обстоятельства застают врасплох, а тот инструментарий, что мог бы быть наработан, отсутствует. Хотя мог бы быть...