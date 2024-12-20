Психолог: развивая TikTok, мы получили возможность взаимодействовать с обществом и развенчивать фейки
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Одним из парадоксальных аспектов жизни является то, что независимо от того, спокойно вокруг или нет, окружающий мир – это вызов. И в качестве отправной точки роста может выступать как стрессовая ситуация, так и благополучие. Однако если с обретением трудного опыта полярные отношения человека и кризисов прояснились, то двойственность блага чаще теряется в заблуждениях. Как, например, привыкая к спокойствию, безопасности и комфорту, человек склонен считать, что оно перманентно. Ан нет. Об этом важном аспекте Александр Лукашенко так или иначе нередко предупреждает белорусский народ, должностных лиц и своих партнеров на политической плоскости. Если вспоминать тезисно, то цитата – «самоуспокаиваться нельзя».
Потому как одно из коварнейших заблуждений состоит в том, что когда все относительно хорошо, то якобы инвестировать силы в развитие и не нужно. Тем не менее человек так устроен, что по своей природе склонен к беспечности, ко всему хорошему привыкая. Воспринимая такую реальность, как должное. А потом обстоятельства застают врасплох, а тот инструментарий, что мог бы быть наработан, отсутствует. Хотя мог бы быть...
Алена Дзиодзина:
К примеру, во время рабочей поездки по дружественным государствам арабского мира Президент вспоминает, как в Беларуси развивался TikTok. «Я помню, когда ваши специалисты (в том числе и китайские тогда) снова пригласили меня на презентацию, где много рассказали о развитии сферы высоких технологий и очень просили меня, чтобы я посодействовал развитию TikTok на территории Беларуси», – отметил глава государства при встрече с министром инвестиций ОАЭ.
И здесь нужно понимать, что когда-то социальных сетей с возможностью посмотреть короткое видео не было. Однако нравится это кому-нибудь или нет, на сегодняшний день это язык восприятия. И потому пространство социальных сетей нередко используют для влияния, провокаций и вбросов. Но в данном случае справедливо отметить, что платформы вроде Telegram, YouTube или TikTok представляют собой инструмент, который в потенциале можно использовать как во вред, так и во благо.
Таким образом, развивая TikTok, мы в перспективе получили возможность взаимодействовать с обществом и развенчать фейки. И на грядущий 2025 год этот наработанный инструмент еще пригодится. Ведь очевидно, что попытки вмешаться извне на языке соцсетей продолжатся. В то время как этот язык у нас тоже знают и могут его же использовать, чтобы дать отпор.