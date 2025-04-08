Чем привлекает белорусский гастрономический туризм? Рассказываем про «вкусные» национальные бренды

Туристический сезон в Минске в самом разгаре. Традиционный наплыв гостей ожидаем на майские праздники. Сегодня Беларусь без визы могут посетить жителей 114 стран. Президент поставил задачу пятилетки сделать туризм национальным проектом. Впереди даты, которые с нами захотят разделить гости со всего мира. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Независимости. Десятки мероприятий пройдут в рамках музыкально-туристического сезона. Чем привлекает наш город и что нужно делать, чтобы туристы влюблялись в Минск и возвращались за неповторимым столичным вайбом? Обсудили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Медицинский туризм, культурный туризм, промышленный туризм... А гастрономический туризм тоже у нас, наверное, на лидирующих позициях на сегодня? Все такие: мы сначала просто продегустируем – потом не могут жить без мачанки и драников. Удалось ли нам реанимировать, а главное – монетизировать национальные рецепты?

Алексей Русакевич, директор ГУ «Информационно-туристский центр «Минск»:

Гастрономический – один из тех видов туризма, который привлекает туристов. Если говорить про фестивали, то в этом году традиционный наш фестиваль «Vulitsa Ezha», который расширил, возобновил свою географию. Он начинается в конце мая с Гродно и уже с июня три фестиваля пройдут в Минске. Это фестивали, но большое количество кафе и ресторанов, которые предлагают различный набор национальной кухни.