В Беларуси проходит добровольная сертификация и классификация отелей

В Беларуси проходит добровольная сертификация и классификация гостиниц. Так, пять отелей получили пять звезд, четыре звезды – 9 , а самыми распространенными оказались трехзвездночные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Смирнова, начальник отдела сертификации услуг Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

БелГИСС является ведущим органом по сертификации. Здесь процедура, в общем-то, не сложная. Подаются документы в орган по сертификации. Орган оценивает по заполненным анкетам, на какую категорию. То есть предприятие само определяет, какую категорию оно хочет, чтобы им присвоили. Орган по сертификации оценивает предварительно, затем выезжает на место, уже работает со всеми службами.

Классификация присваивается на пять лет. В нашей стране около 600 объектов, оказывающих гостиничные услуги. Каждое из них поддерживает высокие стандарты, что и привлекает туристов. Так, в Минске в 2025 году по сравнению с прошлым загрузка гостиниц выросла на 7 %. Чтобы удовлетворить спрос, на карте столицы появятся новые отели.