Как развивается военно-патриотический туризм в Союзном государстве – поговорили с экспертами

Туристический сезон в Минске в самом разгаре. Традиционный наплыв гостей ожидаем на майские праздники. Сегодня Беларусь без визы могут посетить жителей 114 стран. Президент поставил задачу пятилетки сделать туризм национальным проектом. Впереди даты, которые с нами захотят разделить гости со всего мира. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Независимости. Десятки мероприятий пройдут в рамках музыкально-туристического сезона. Чем привлекает наш город и что нужно делать, чтобы туристы влюблялись в Минск и возвращались за неповторимым столичным вайбом?

Алексей Русакевич, директор ГУ «Информационно-туристский центр «Минск»: Учитывая образ Минска, города-героя, он никогда не теряет свою актуальность. Если взять обзорную экскурсию по городу, тоже много моментов, много памятных мест, которые мы посещаем. Та же экскурсия и в «Шталаг-352», и Центр духовного возрождения с музеем, и мемориальные комплексы «Хатынь», «Тростенец».

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

Мы создали ряд программ, которые ориентированы на патриотику под определенные регионы России, которые затрагивают и Великую Победу, и Первую мировую войну, войну 1812 года, конфликт со Швецией в свое время, где раскрываются образы непосредственно героев или воинских частей, собранных в том или ином регионе. Это касается и Северного Кавказа, и Сибири, Татарстана, Башкортостана. Это такая узкоспециализированная направленность. Они достаточно востребованы и интересны, а сейчас особенно. И мы просим наших российских коллег сделать то же самое, потому что мало кто из белорусов в широком виде понимает, насколько важную лепту внесли наши земляки и выходцы в Беларуси, будь то в Крымскую войну XIX века или в Маньчжурские войны на Дальнем Востоке и многие другие истории. Это очень серьезная, глубокая тема взаимопроникновения в культуру и историю Союзного государства.