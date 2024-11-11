В минских гостиницах на новогодние праздники забронировано 70% номеров

В столичных гостиницах на новогодние праздники забронировано 70 % номеров. Традиционно наибольшей популярностью Минск пользуется среди туристов из России, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На втором месте гости из Китая. Замыкают тройку лидеров жители Прибалтики, для которых действует безвизовый порядок въезда в нашу страну. Активное бронирование отелей на праздничные даты началось уже в сентябре. Отметим, популярность столичных гостиниц в этом году выросла на 10 %. Ожидается, что в 2024-м в качестве туристов Минск посетят свыше миллиона человек.

Алексей Русакевич, директор Информационно-туристского центра «Минск»:

К новогодним праздникам обширная событийная программа готовится, мы помним, что в прошлый Новый год Минск предложил более 300 мероприятий различного уровня именно в новогодние праздники. Не станут исключениями и эти новогодние праздники, ждут и новинки гостей города. Большие и интересные программы готовят наши туристические организации. Это не только посещение города Минска, но и охватывая практически всю Беларусь.

В Минске 56 гостиниц, которые одновременно могут разместить около 12 тысяч человек.