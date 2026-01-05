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Как развивается международное сотрудничество в сфере туризма – узнали у директора информационно-туристического центра «Минск»

05 января 2026 14:57
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Новый год в Минске – это не только праздничные огни и гулянья. Это настоящий туристический центр Восточной Европы, который принимает гостей из России, стран Европы и Азии благодаря упрощенным условиям въезда и насыщенной культурной программе. Туризм становится одним из ключевых драйверов развития экономики Беларуси. Программа пятилетки выделяет реализацию туристического потенциала как один из семи ключевых приоритетов для роста экономики, повышения качества жизни и укрепления регионов. Львиная доля туристов в отелях Минска – по-прежнему гости из России и ближайших стран. Но растет интерес и из европейских стран благодаря безвизу. Об этом и не только поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Насколько в Минске большой спрос на аттестованных экскурсоводов – узнали у эксперта

Екатерина Забенько, ведущая:
Расскажите нам, пожалуйста, про этот прекрасный опыт. Потому что я так понимаю, что взаимодействие с губернаторами российских городов, как снежный ком, только в хорошем смысле. Потому что, мне кажется, с каждым их визитом появляется все больше каких-то совместных планов. Не успеваем просто их записывать, фиксировать и реализовывать.

Как развивается международное сотрудничество в сфере туризма – узнали у директора информационно-туристического центра «Минск»-2

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Если говорить про Москву, то есть у нас прошли успешно Дни Минска в Москве в сентябре 2025 года. Буквально в ноябре прошла бизнес-миссия Москвы в Минске, где и достигнуты эти договоренности по совместному продвижению. По совместным возможностям дальнейшего движения именно в туризме.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Алексей Русакевич # Туризм

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