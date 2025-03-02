Как белорусские военные используют искусственный интеллект? Оценили милитари-новинки

Хочешь мира, готовься к войне. Об этом не раз говорил глава государства, и мы принимаем необходимые меры, чтобы держать ситуацию под контролем и на прицеле. На неделе в Беларуси провели проверку боеготовности армии. Это позволяет на практике проконтролировать технику, которая стоит на хранении, восстановить навыки военнообязанных и повысить уровень подготовки кадровых офицеров. Как отметил министр обороны, в белорусской армии, исходя из обстановки, которая складывается вокруг, пересмотрели и перестроили систему подготовки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кроме этого, пополняются и обновляются военные арсеналы. Этому всегда особое внимание уделял Президент. А в нынешних условиях, когда Запад постоянно нагнетает обстановку и концентрирует у наших рубежей технику и вооружения, не стоит надеяться на кого-то, а лучше действительно иметь все свое. Как ранее сообщали в Госвоенпроме, в 2024 году в Вооруженные Силы поступило 24 новых образцов вооружения и техники. Особое внимание уделили борьбе с дронами. Это одна из основных задач для оборонного комплекса страны. Но есть и другие вызовы и угрозы, перед которыми белорусские военные не собираются пасовать, а для их решения привлекают искусственный интеллект и другие новейшие технологии. На неделе Алеся Иванова отправилась на ключевые военно-промышленные предприятия, чтобы посмотреть на последние разработки и понять, на что делаем ставку в вопросах обороноспособности.

Вот он – настоящий богатырь отечественного военпрома. Именно так с белорусского переводится «Волат» – полноприводная боевая машина для транспортировки войск. Не только по суше, но и по воде. Бронетранспортер второго поколения – последняя разработка Минского завода колесных тягачей. Планируется, что милитари-новинка заменит семейства БТР и БМП, которые сейчас находятся на вооружении белорусской армии, и станет основным средством подвижности наших военных.

Алеся Иванова, корреспондент:

Бронетранспортер V2 – абсолютно уникальная разработка МЗКТ. При создании этой машины учитывались все мировые тенденции развития такой техники. В частности, защищенность экипажа, тактико-технические характеристики и, конечно, комплектующие, основная часть которых отечественного производства.

Василий Бурьян, главный конструктор, начальник управления Минского завода колесных тягачей:

Ходовая часть, которая состоит из двигателя и гидромеханической передачи, – наши разработки. Надо отметить, что гидромеханические передачи на постсоветском пространстве, кроме нашего предприятия, никто не разрабатывал и не изготавливал. Освоили мы ходовые движители собственного производства для того, чтобы машина могла плавать. Сварной корпус несущий и вся ходовая часть – тоже разработка нашего завода. В качестве основного вооружения у «Волата» 30-миллиметровая автоматическая пушка – в прицел попадают объекты даже на дальних расстояниях до 4 километров. А вести огонь можно сразу из двух орудий синхронно. Это и делает машину адаптивной к практически любым условиям. Сейчас армейская премьера проходит финальные испытания. Параллельно идет подготовка и освоение производства.