Беляев об Украине: у них уже с 2000-х были националистические и пробандеровские взгляды

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Мы до определенного момента не уделяли этим вопросам должного внимания. Развили либерализм, прости Господи. Как сейчас помню, 2000 год. Я учился в аспирантуре, поехал на научную конференцию в Киев по проблемам Второй мировой и Великой Отечественной войны. У них уже конференция не называлась Великой Отечественной, у них называлась «Друга світова війна». И я посмотрел, а там у них конференция и выставка литературы и выставка продажи. Я тоже оттуда привез интересную книжку одного из коллаборантов. И меня поразило: у них уже в 2000 году в Киеве националистические, пробандеровские взгляды у многих, кто выступал с трибун якобы ученых, оно звучало. И удивляться нечему. То, что произошло потом, все эти оранжевые революции, все эти майданы – это же выросло не на пустом месте и не за один год. Разлагающую работу начали там, на Украине, вести сразу же.

Читайте также:

Беляев о мирных переговорах по Украине: ступор создает Зеленский

Беляев высказался о замедлении зарубежных соцмедиа в РФ

Дугин про дело Эпштейна: «Открылся ад. Америка, Запад – это ад. Это уже теперь не метафора»