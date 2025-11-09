Профессия журналиста престижная? Ответил декан журфака БГУ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Вы задали такой вопрос, который некоторые вообще по-другому спрашивают. А есть ли профессия журналиста?

Александр Осенко:

Даже так?

Алексей Беляев:

Потому что, да, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, здесь стоят перед нашими зрителями два примера. Вы и я. Люди, у которых нет журналистского образования, но которые пришли в эту профессию. И поэтому у многих складывается ощущение, что мы на самом деле... Журналистика – это что такое? Пришел, поговорил и ушел.

Я вам скажу, что журналистика – это все-таки профессия, конечно, с большим уклоном в сторону именно практической деятельности, а не теоретической. Но этому надо учиться, особенно сейчас, в условиях, когда у нас происходит очень бурное развитие технологий, интернета, и журналист должен в них сегодня присутствовать, безусловно. Но есть и более какие-то глубинные вещи.

Журналист, безусловно, должен ориентироваться в современной политической, экономической обстановке, быть весьма культурным, начитанным, насмотренным человеком. Соответственно, этому всему надо учиться, поэтому профессия такая есть, профессии этой мы учим на факультете. Мы в какой-то степени чувствуем серьезную ответственность, потому что только мы являемся головным сегодня учебным заведением (Белорусский государственный университет, факультет журналистики), где ведется настоящая серьезная подготовка журналистов.

Желающих попасть на факультет много. В 2025 году у нас, поскольку сдаются внутренние экзамены, у нас экзамен творчества, состоящий даже из двух этапов, и сочинение, и устное собеседование, предоставление портфолио, никто не знает, пройдет он или нет. Поэтому у нас в отличие от других мест, куда подаются только сертификаты, у нас всегда конкурс, у нас всегда много желающих, которые до последнего не знают, попадут они в заветное число студентов или нет.

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