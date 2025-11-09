«Нас пытались сломать». Беляев вспомнил, как развивались события в 2020-м и почему это нельзя назвать революцией

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Вы в одном из интервью сказали, что вы неоднозначно относитесь к революции 1917 года. А сейчас вы говорите про то, что вот союз распался.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Это же два разных события, между которыми почти 100 лет. Почему я неоднозначно отношусь к революциям всем, революция любая – это всегда кровь, смерть, это всегда нарушение устоявшегося порядка. Революция происходит не от хорошей жизни, но последствия революции не всегда... Вообще нельзя в истории ни одно событие мазать одной краской, черной или белой. Всегда есть положительные, всегда есть отрицательные стороны. Но, конечно, революции, еще раз повторю, не случаются просто так. Чтобы произошла настоящая революция, которая действительно коренным образом поменяла все, для этого должны быть очень серьезные обстоятельства в стране.

Но если мы, например, сравниваем ситуацию с 2020 годом в Беларуси, у нас не было попытки революции. У нас была попытка именно насильственного свержения власти с целью передать власть в руки тех, кто потом готовился фактически уничтожить страну. И уничтожить то, что мы за 30 лет независимости достигли, что мы смогли у себя создать. Только-только как бы Беларусь выстроилась, где-то начиная, мне кажется, с 2010-го, 2015 год, мы только зажили по-хорошему, по-человечески, в стране в своей. Нас опять пытались сломать в 2020 году.

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