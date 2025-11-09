Почему журфак БГУ отказался от платной формы обучения? Вот что говорит декан

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Да, это тоже одно из таких ноу-хау, мы решили отказаться от платного обучения, потому что наши журналисты все востребованы государственными СМИ, за нашими выпускниками идет даже определенная охота. Все крупнейшие телекомпании, ваша в том числе, мы знаем, являются потребителями, так сказать, услуг наших выпускников и, по сути, готовят сегодня себе изначально специалистов.

Мне очень нравится, как ваша телекомпания подходит к вопросу, вы являетесь у нас заказчиком кадров, по целевому направлению сразу направляете. В течение четырех лет мы обучаем, уже зная, куда потом наши выпускники пойдут работать, что они пойдут работать к вам. Я думаю, что для наших белорусских СМИ, особенно региональных, эта целевая форма обучения своих будущих журналистов или специалистов в области информации и коммуникации, наверное, оптимальна.

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