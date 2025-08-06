В Минске чествовали представителей строительной сферы

Благодаря их ежедневному труду белорусские города меняют облик, на карте вырастают новые микрорайоны, появляются школы, больницы и детские сады. Под сводами Дворца Республики 6 августа звучало искреннее «спасибо» в адрес представителей строительной сферы нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравительный адрес направил Александр Лукашенко. Президент отметил: «Из года в год отрасль демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Это общая заслуга огромного коллектива». В преддверии профессионального праздника состоялось награждение лучших представителей профессии.

Торжество собрало более 500 архитекторов, инженеров, рабочих, мастеров и руководителей со всех регионов страны. Благодарностями, грамотами и нагрудными знаками отметили 130 преданных своему делу профессионалов. Каждый день они создают новый облик суверенной Беларуси. За 2024 год их трудолюбивыми руками возведено почти 4 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья.

Александр Ковшаров, плотник управления строительно-монтажных работ ОАО «Строительный трест № 14»:

В профессии я работаю 42 года. Технологии меняются и развивается строительный образ. Даже новые формы идут. Дома красивые очень, благоустройство идет.

Василий Венский, директор ЗАО «СМУ № 7» Лиды:

Мы разрабатываем проект по переработке битумосодержащих отходов путем перолиза. То есть это высокотемпературная обработка битумосодержащих отходов, чтобы впоследствии получать безопасные экологические отходы и вторичное сырье. Один из приоритетов отрасли на ближайшую пятилетку – улучшение жилищных условий населения. Этому вопросу в стране традиционно – особое внимание. Только в 2025-м планируется ввести в эксплуатацию более 4,5 миллионов квадратных метров. Из них более 440 тысяч отведут под арендное жилье. А это около 45 тысяч квартир.