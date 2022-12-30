Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города

Новости Беларуси. Говорящая кукла, муравьиная ферма и коробка конфет для мамы. Новогодние желания маленьких белорусов продолжают сбываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Претворить их в жизнь и укрепить веру детворы в чудо помогают взрослые.

В Могилеве на помощь Деду Морозу пришел председатель горисполкома. Он исполнил новогодние мечты ребят, которые отправили письма главному волшебнику зимы. Конверты выбирались случайным образом. На бумаге дети доверяли Деду Морозу свои самые сокровенные желания.

Некоторые строки растрогали взрослых до глубины души, среди таких письмо от братьев Максима и Стаса. В 2021 году семья потеряла маму. В своем обращении старший брат проявил заботу о младшем и попросил для него подарок, о котором мальчик мечтал целый год.

Максим Спирин, житель Могилева:

Я писал письмо и подумал, что не только про меня надо написать, но и про братика.

Стас Спирин, житель Могилева:

Я мечтал о такой машинке каждый день! Вот такая.

Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:

Это было очень приятно читать те пожелания и просьбы деток. Многие писали свои пожелания, многие писали за своих младших братьев и сестер. Многие писали для своих мам, чтобы все-таки где-то поддержать, какой-то подарок для своих родителей. И, наверное, это очень важно, что уже ребята с этого небольшого возраста начинают заботиться о своих близких и родных.