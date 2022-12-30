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Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города

30 декабря 2022 06:44
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Новости Беларуси. Говорящая кукла, муравьиная ферма и коробка конфет для мамы. Новогодние желания маленьких белорусов продолжают сбываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Претворить их в жизнь и укрепить веру детворы в чудо помогают взрослые.  

Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города-1

В Могилеве на помощь Деду Морозу пришел председатель горисполкома. Он исполнил новогодние мечты ребят, которые отправили письма главному волшебнику зимы. Конверты выбирались случайным образом. На бумаге дети доверяли Деду Морозу свои самые сокровенные желания.  

Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города-3

Некоторые строки растрогали взрослых до глубины души, среди таких письмо от братьев Максима и Стаса. В 2021 году семья потеряла маму. В своем обращении старший брат проявил заботу о младшем и попросил для него подарок, о котором мальчик мечтал целый год.  

Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города-5

Максим Спирин, житель Могилева:  
Я писал письмо и подумал, что не только про меня надо написать, но и про братика.  

Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города-7

Стас Спирин, житель Могилева:  
Я мечтал о такой машинке каждый день! Вот такая.   

Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города-9

Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:   
Это было очень приятно читать те пожелания и просьбы деток. Многие писали свои пожелания, многие писали за своих младших братьев и сестер. Многие писали для своих мам, чтобы все-таки где-то поддержать, какой-то подарок для своих родителей. И, наверное, это очень важно, что уже ребята с этого небольшого возраста начинают заботиться о своих близких и родных.  

Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города-11

Помимо подарков ребята также получили билеты на новогоднюю сказку.  

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# Новый год # Александр Студнев # Дед Мороз

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