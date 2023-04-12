Познакомиться с системой госуправления. В Могилёве создали первый в регионе городской Молодёжный актив

Новости Беларуси. Идеи от энтузиастов. В Могилеве создали первый в регионе городской Молодежный актив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект поможет школьникам и гимназистам познакомиться с системой госуправления, работая рядом с представителями власти. Лидеров задействуют в нескольких направлениях: журналистика и право, экология, благоустройство города и волонтерские инициативы.

Юные могилевчане настроены по-боевому и уже на первую встречу с мэром пришли с идеями, которые помогут сделать жизнь города ярче и интереснее: от создания умных остановок общественного транспорта и музыкальных скамеек до установки уличных автоматов с водой.

Ярослав Могилин, житель Могилева:

Вектор мировоззрения взрослых может отличаться от вектора мировоззрения молодежи. Например, сейчас бурно развивается парк «Подниколье», на его фоне парк аттракционов выглядит немного забытым, не обновлялся уже очень давно. В то же время мне бы хотелось и в парке аттракционов новые аттракционы, новые места, чтобы про него люди вспоминали.

Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:

Наша сегодня задача, именно взрослых, – больше общаться с ними, давать им возможность высказаться, сказать свои идеи, мысли, которые, может быть, могут у них не воплотиться, но уже идеи есть. Он уже этой идеей зарядился и будет в любом случае пытаться ее воплотить.