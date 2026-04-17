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В Мингорисполкоме обсудили работу по формированию идеологической вертикали города

17 апреля 2026 18:05
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Подготовка квалифицированных кадров и совершенствование форм работы с населением и трудовыми коллективами. В Мингорисполкоме обсудили направления развития идеологической вертикали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Напомним, в 2025 году была принята Директива №12 «О реализации основ идеологии белорусского государства». Документ позволил выстроить работу на качественно новом уровне. Так, в Минске проводят семинары с приглашением специалистов и политологов, которые анализируют актуальную общеполитическую обстановку. Кроме того, каждый третий четверг месяца в стране проводится единый день информирования, где обсуждают не только республиканскую, но и городскую повестку, которая волнует минчан.

В Мингорисполкоме обсудили работу по формированию идеологической вертикали города-2

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
12-я директива, надо констатировать, позволила нам сегодня эту работу выстроить на качественно новом уровне. В буквальном смысле работа данного документа, во-первых, систематизирова подходы, и во-вторых, она позволила нам в буквальном смысле дойти до всех форм собственности и организаций. 

Ведется и обучение специалистов. Кроме того, переподготовка идеологических кадров будет проходить на базе Академии управления при Президенте Беларуси. 

2500 минских школьников учатся в классах инженерной направленности, рассказали в Мингорисполкоме.

# Государственная политика # Александр Лукьянов

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