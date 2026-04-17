В Мингорисполкоме обсудили работу по формированию идеологической вертикали города

Подготовка квалифицированных кадров и совершенствование форм работы с населением и трудовыми коллективами. В Мингорисполкоме обсудили направления развития идеологической вертикали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, в 2025 году была принята Директива №12 «О реализации основ идеологии белорусского государства». Документ позволил выстроить работу на качественно новом уровне. Так, в Минске проводят семинары с приглашением специалистов и политологов, которые анализируют актуальную общеполитическую обстановку. Кроме того, каждый третий четверг месяца в стране проводится единый день информирования, где обсуждают не только республиканскую, но и городскую повестку, которая волнует минчан.