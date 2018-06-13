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«В природные процессы лучше не вмешиваться». Нужно ли спасать выпадающих из гнезд птенцов?

13 июня 2018 07:35
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В полет за взрослой жизнью. В Беларуси с конца мая – начала июня наступил период, когда птенцы выпадают из своих гнезд. Это происходит чаще всего потому, что пернатые малыши неуклюже учатся летать.

«В природные процессы лучше не вмешиваться». Нужно ли спасать выпадающих из гнезд птенцов?-1

Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Птенцы часто покидают гнездо, еще не умея летать, так как гнездо достаточно опасное место для них, для хищника это хорошая добыча. Поэтому, как только они могут выпрыгнуть или какая-то опасность грозит, они выпрыгивают.

«В природные процессы лучше не вмешиваться». Нужно ли спасать выпадающих из гнезд птенцов?-4

Совсем недавно в столице совенок выпал из гнезда. Минчане не смогли пройти мимо и попытались спасти слётка. Такие истории не единичны, отмечают орнитологи. Но стоит ли спасать пернатых летчиков?

«В природные процессы лучше не вмешиваться». Нужно ли спасать выпадающих из гнезд птенцов?-7

Александр Винчевский:
В большинстве случаев, если люди находят птенца беспомощного, как они думают, брошенного родителями, все же делать ничего не нужно. Птенцы теряют своих родителей. И чаще всего в неволе они погибают, потому что спасающие люди редко знают, чем кормить или кормят хлебом.

«В природные процессы лучше не вмешиваться». Нужно ли спасать выпадающих из гнезд птенцов?-10

Забирать домой птенцов – плохая идея: прирученный, он не станет самостоятельным на воле. А у некоторых птиц-родителей это и вовсе может вызвать агрессию: они начнут нападать на людей.

Александр Винчевский:
И советуем помогать только птенцам, которые пострадали от людей. Не нужно забывать, что в природе есть естественный отбор, мы не можем его отменить. Поэтому, как правило, из птенцов выживают довольно небольшое количество. В природные процессы лучше не вмешиваться, даже в городе.

«В природные процессы лучше не вмешиваться». Нужно ли спасать выпадающих из гнезд птенцов?-13

Во время своих учебных полетов птенцы находятся недалеко от гнезда. Даже если рядом не видно родителей, юные летчики все равно находятся под наблюдением. А вмешательство человека способно напугать попечителей пернатого малыша – они могут оставить своего птенца или даже весь выводок.

«В природные процессы лучше не вмешиваться». Нужно ли спасать выпадающих из гнезд птенцов?-16

Александр Винчевский:
Сегодня звонила утром женщина, которая спасла галчонка. Она считала, что он брошенный родителями. Галки не на деревьях гнездятся, они гнездятся в нишах домов, могут на балконах. Пришлось ей объяснить, чтобы она как можно быстрее занесла его назад, там, где она его нашла. Когда птенцы кричат от голода, родители их найдут и накормят.

# Птицы # Животные # Юлия Самусенко # Александр Винчевский # Фотофакт # Птицы

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