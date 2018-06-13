«В природные процессы лучше не вмешиваться». Нужно ли спасать выпадающих из гнезд птенцов?

В полет за взрослой жизнью. В Беларуси с конца мая – начала июня наступил период, когда птенцы выпадают из своих гнезд. Это происходит чаще всего потому, что пернатые малыши неуклюже учатся летать.

Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Птенцы часто покидают гнездо, еще не умея летать, так как гнездо достаточно опасное место для них, для хищника это хорошая добыча. Поэтому, как только они могут выпрыгнуть или какая-то опасность грозит, они выпрыгивают.

Совсем недавно в столице совенок выпал из гнезда. Минчане не смогли пройти мимо и попытались спасти слётка. Такие истории не единичны, отмечают орнитологи. Но стоит ли спасать пернатых летчиков?

Александр Винчевский:

В большинстве случаев, если люди находят птенца беспомощного, как они думают, брошенного родителями, все же делать ничего не нужно. Птенцы теряют своих родителей. И чаще всего в неволе они погибают, потому что спасающие люди редко знают, чем кормить или кормят хлебом.

Забирать домой птенцов – плохая идея: прирученный, он не станет самостоятельным на воле. А у некоторых птиц-родителей это и вовсе может вызвать агрессию: они начнут нападать на людей. Александр Винчевский:

И советуем помогать только птенцам, которые пострадали от людей. Не нужно забывать, что в природе есть естественный отбор, мы не можем его отменить. Поэтому, как правило, из птенцов выживают довольно небольшое количество. В природные процессы лучше не вмешиваться, даже в городе.

Во время своих учебных полетов птенцы находятся недалеко от гнезда. Даже если рядом не видно родителей, юные летчики все равно находятся под наблюдением. А вмешательство человека способно напугать попечителей пернатого малыша – они могут оставить своего птенца или даже весь выводок.