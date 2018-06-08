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«Не оставляем в машине даже с приоткрытым окошком». Какие опасности подстерегают питомцев в летнюю погоду?

08 июня 2018 10:50
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Юлия Самусенко, корреспондент:
В эти выходные белорусов будет согревать яркое солнышко, пока в нашей стране погода радует и ведет себя спокойно, в других  не перестает удивлять. Например, в Канаде лето началось со снега и холодного ветра. Там столбик термометра опустился до минус 6 градусов. Это уже второй снегопад за последние две недели. Тем временем, в США торнадо закружил в воздухе коров, на видео смерч удалось заснять известному американскому метеорологу и охотнику за торнадо. К счастью, его бесстрашного автора пострадало лишь лобовое стекло автомобиля. На Гавайях лава вулкана испарила 400-летнее озеро всего за несколько часов, оно считалось самым живописным пресноводным озером большого острова.

«Не оставляем в машине даже с приоткрытым окошком». Какие опасности подстерегают питомцев в летнюю погоду? -1

Какие опасности подстерегают домашних любимцев в летнюю погоду? Как их избежать? Почему домашних животных нужно защищать от клещей?

Подробности – в видеоматериале. 

# Домашние животные # Животные # Юлия Самусенко # Ася Лемачко # Фотофакт # Погода в Беларуси

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