«Не оставляем в машине даже с приоткрытым окошком». Какие опасности подстерегают питомцев в летнюю погоду?

Юлия Самусенко, корреспондент:

В эти выходные белорусов будет согревать яркое солнышко, пока в нашей стране погода радует и ведет себя спокойно, в других – не перестает удивлять. Например, в Канаде лето началось со снега и холодного ветра. Там столбик термометра опустился до минус 6 градусов. Это уже второй снегопад за последние две недели. Тем временем, в США торнадо закружил в воздухе коров, на видео смерч удалось заснять известному американскому метеорологу и охотнику за торнадо. К счастью, его бесстрашного автора пострадало лишь лобовое стекло автомобиля. На Гавайях лава вулкана испарила 400-летнее озеро всего за несколько часов, оно считалось самым живописным пресноводным озером большого острова.