Заслуженный артист России Николай Ермаков рассказал о своей «собачьей академии»

Его знает каждая собака! В «собачьей академии» профессор Ермаков держит своих учеников на коротком поводке! Звонок на урок, значит все за парты, зашел учитель в класс - приветствуем стоя, подаем голос, когда наставник здоровается!

Николай Ермаков, Заслуженный артист России:

Чудесный сюжет: отражение школы и каждый себя видит, каким он раньше был. Вот знаменитая личность «бабай лентяй» – это образ, который популярен во всем мире.

На него всех собак повесили, а он и рад. Заслуженный артист России Николай Николаевич Ермаков с удовольствием продолжает отцовское дело и уже давно вывел свою формулу успеха в дрессировке. Мы узнали, «где собака зарыта»!

Николай Ермаков, Заслуженный артист России:

Надо проявлять большое терпение, ждать и ждать, когда яблоко созреет и упадет тебе в руки. Рвать зеленый плод опасно.

Получить среднее образование в такой «элитной школе», где учат арифметике, географии, чтению и другим предметам, хотят многие четвероногие ученики. Но достигают успеха только самые способные!

Николай Ермаков, Заслуженный артист России:

Традиционно считают что метисы, называемые дворняжки, они более способные, умные, так как много намешено разных кровей и они восприимчивы к человеку, но и такая знаменитая порода у нас как пуделя - это традиционно цирковая порода тоже умные. Но нельзя замыкаться на традиционности. Вот бордер-колли - это тоже собаки необыкновенные, я недавно познакомился с этой породой – ну, очень умные!

За внимание преподавателя мохнатые охотники готовы соперничать!

Собака бывает кусачей только от жизни собачей, чего не скажешь об этих - учатся, на жизнь не жалуются.

Есть в «собачьей академии» и настоящие вундеркинды, которым все по зубам и даже уроки по технике речи!

Уроки танцев – любимые занятия учеников профессора Ермакова! По этим предметам у них одни пятерки. Да и сам Николай Николаевич до сих пор удивляется, как это ему удалось добиться изящных «па» у своих подопечных. А вальсируют-то они, надо отдать должное, безупречно! Вот это номер!

Николай Николаевич уверен, только любовь, душевное тепло и ласка способны покорить собачье сердце!