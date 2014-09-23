Аккаунты животных в Instagram собирают десятки и сотни тысяч подписчиков

Знакомьтесь. Это Боня, ей 2,5 года и она уже «звезда» Instagramm. Хозяева и лучшие друзья собаки - телерадиоведущий Антон Мартыненко и его жена Юлия.

Юлия Мартыненко:

Мы очень восхищаемся Боней, нам хочется делиться каждым ее свойством, движением со всеми, чтобы все видели, какая это красивая и чудесная собака. Мы начали ее фотографировать, выкладывать ее у себя на страничках. Потом поняли, что количество фотогрфий Бони превышает даже наши собственные. Поэтому мы решили, что страница нужна. К тому же, это популярно в мире.

Пока Антон на работе, Юля всегда занимается собакой. Не забывает фотографировать Бонечку, чтобы Антон был всегда в курсе: чем занимаются его девочки.

Животные и ранее «взрывали» Интернет. Теперь наступила очередь Instagramm, где аккаунты, посвященные животным собирают десятки, даже сотни тысяч подписчиков. Забавные или трогательные фото собак, кошек или ежиков способны тронуть любого.

Кирилл Будкевич, психолог:

Это модная тенденция. Задают ее, прежде всего, люди из мира политики и искусства. Интересный момент: зачем это делается? Есть даже люди, которые ведут целые блоги и сайты от имени своего питомца. Творческое развитие. Иногда бывает так, что у человека много чувств, ему не на кого их направить. Или страх отвержения. Проще всего направить его на своего питомца. Таким образом, получается так, что человек немного «убегает» из общества. Транслирует свою потребность при помощи того, что у него есть питомец, к которому он проявляет все свои лучшие чувства.

А вот еще один молодой позитивный цветастый парень, живущий в Швейцарии - хамелеон Луиджи. И самое интересно Луиджи работает. И работает консультантом в магазине.

Максим Лесовский:

Луиджи работает уже полмесяца. Коллектив принял его «на ура». Лицом компании он стал благодаря тому, что рекламируемые девайсы обладают яркими цветами, ярче, чем хамелеон. Активно ведет страницы в социальных сетях. Его можно найти абсолютно везде: Instagramm, ВКонтате, Twitter.

Луиджи пользуется огромной популярностью у женской части населения. Он активно флиртует, переписывается, встречается, фотографируется.

А вот ежик Бигги. Ему всего 3 года, но за это время со своими родителями-путешественниками он успел объездить полмира, чтобы завоевать внимание более 30 тысяч человек.

Instagramm - это не только селфи, еда, модные луки, но и удивительные аккаунты, которые ведутся от имени хвостатых, четырехлапых, пушистых и усатых. Одним словом - наших меньших.