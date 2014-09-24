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Океанариум в Маниле вырастил первого пингвина

24 сентября 2014 08:51
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Тропические Филиппины – возможно, не самая лучшая страна для разведения пингвинов. Однако сотрудники океанариума в Маниле проявляют настойчивость в этой деятельности и добились первых результатов. Этот пингвин Гумбольдта вылупился в Manila Ocean Park в июле. Сегодня его впервые показывают публике. К зрителям с удовольствием присоединились участницы местного конкурса красоты. 

Свои попытки разводить пингвинов океанариум начал предпринимать в прошлом году. Методом проб и ошибок удалось добиться успеха. После того как первое яйцо оказалось бесплодным, сотрудники внесли корректировки в обустройство гнезда, качество воды и температуру воздуха. Таким образом, в мае этого года самка снова снесла яйца и высиживала их по очереди со своим супругом. Через 43 дня вылупилось два пингвиненка. Один из них выжил, и вот он перед вами. 

Пингвинов Гумбольдта также называют перуанскими. Они водятся на тихоокеанском побережье Южной Америки. В основном – в Чили и Перу. Живут на каменистых берегах. Парк планирует провести конкурс на имя для малыша-пингвина. 

# Фотофакт # Животные # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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