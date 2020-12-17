«Сначала когда привезли, они были диковатые, сразу убегали от нас». Как в деревне Лесники поселились олени

Анастасия Макеева, корреспондент:

Хочется сказки на Рождество? В деревне Лесники Лидского района прописалась настоящая Лапландия. Здесь вас встретят 250 очаровательных маралов.

Игорь Андрюшко, учредитель хозяйства по разведению оленей:

Сначала когда привезли, они были диковатые, они сразу убегали от нас. Сейчас подходишь, они и к сетке подходят, и обнюхивают, они уже запахи наши знают. Так что приезжайте к нам на работу хотя бы на месяц, они вас будут знать точно.

Спортсмен, бизнесмен и просто энтузиаст – Игорь Иосифович решил рискнуть и превратить родную деревню в страну оленью. Игорь Андрюшко:

Специально самых крепких самцов отпускаем, и они создают свои гаремы.

Анастасия Макеева:

Насколько они любвеобильные? Сколько в гареме может быть жен? Игорь Андрюшко:

Ну, 7-8.

Вдохновение пришло после путешествия по Сибири. И в 2017-м в Лесники телепортировали алтайских маралов. Первый год был несладким: акклиматизация выходила боком, рогатые простывали. Пришлось нанять команду с ветеринаром, осушить гектары полей и построить хоромы, которым нет конца и края. Игорь Андрюшко:

Вольеры занимают где-то 280 га, есть где разгуляться. Люди забивали столбы вручную кувалдами.

Нашу прописку получили уже 74 бэмби. Со временем маралы «обелорусились» и окрепли. С весны до осени резвятся на лугах или, как говорит управляющий, на «зеленке», но всегда возвращаются домой.

Игорь Андрюшко:

В принципе, с ними даже легче, чем с крупным рогатым скотом управляться – меньше работы с ними. Когда кто-то заболевает в стаде, они изгоняют из стада, начинают бить. Анастасия Макеева:

Вы сразу знаете, что вот этот олень заболел? Игорь Андрюшко:

Да.

Доставка овсяной муки и сена на дом, плюс овощи, соляные леденцы и масса плюшек. За экзотикой смотрят в оба. Во время гона частенько приходят в гости белорусские олени, но совместные браки не приемлет зеленый кодекс. Сохранить породу – прежде всего. О ней на ферме готовы рассказывать часами. Здесь каждый миленок со своим характером.

Александр Бояршинцев, управляющий хозяйством по разведению оленей:

Мать защищает своих детей конкретно. Был у нас случай в этом году: на пастбище попала чужая собака, маралы оцепили ее и давай гонять. Я не знаю, как она выжила. Мы сетку поменяли в коридоре, они нашли лазейку и по коридору гуляли, но в основном гуляли самки, самцы почему-то не додумались до этого.

Миссия у маралов благородная. Их молодые рога – панты – используют для изготовления лекарств. Они богаты редкими витаминами и аминокислотами. Чудо-эффект ценят люди с гипертонией, сахарным диабетом, болезнями суставов, а еще долгожители и косметологи. Игорь Иосифович решил перенять сибирский опыт и собирать урожай пантов.

Игорь Андрюшко:

Вот это панты 3-летнего оленя. Что такое панты? Это резервуар для крови. Если оно переходит в стадию отвердевания, то это уже не лекарство, а это уже больше для охотника чучело.

Но далеко не все олени могут стать «донорами». Идет отбор. Если самые первые рога выросли больше 50 см – это признак элиты, и как следствие, качественной продукции. Именно ее планируют поставлять в Южную Корею и Китай. Но вначале нужно наладить переработку, вырасти до 2000 голов, а это еще лет 10 трудов. Сил придает колоссальный спрос. Игорь Андрюшко:

Пантокрин делается на основе спиртов, т. е. из пант вытягиваются все питательные вещества. Мы когда были в Калуге, привели пример, что привезли девочку, она ходить не могла, буквально 10-12 ванн они провели – и девочка пошла, соответственно, очень хорошо помогает при суставных заболеваниях. Наш ветеринар долго не беременела, после того, как устроилась к нам работать, у нее сейчас родился ребенок.

В ближайшем будущем Лесники превратятся в «Сибирское подворье» с юртами и целебными пантовыми ваннами. Деревня возродится и появятся рабочие места. Путешествовать по «маральнику» туристы будут верхом на алтайских лошадях. Смогут покормить гусей-лебедей, подоить корову и отведать «смачнай экаежы» по традициям северных народов. Домашний зоопарк уже впечатляет.

А пока идет большая стройка, на ферму частенько заглядывают школьники и корреспонденты. Глядишь, скоро будут звонить и проситься на фотосессии. Правда прокатиться на санях под колокольный перезвон как в Лапландии вряд ли получится. Все-таки маралы – животные дикие и очень крупные. Разве что приучать малышей к общению с детства, чтобы потом можно было сделать фото в обнимку.

Анастасия Макеева:

Почувствовали ли вы себя более счастливым, когда стали тут общаться с маралами? Игорь Андрюшко:

Да, и тянет на самом деле. Я в Минске живу, каждую неделю приезжаю сюда. Ждешь результата, когда они родятся. В конечном итоге детям передать, чтобы они продолжали – вот это розовая мечта.