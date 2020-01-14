«Хлеб им просто забивает желудок, как если бы мы детей кормили только конфетами». Какую еду можно давать птицам
Зима в Беларуси наступила пока только календарная. Но несмотря на необычно теплую погоду для января, птицам все же приходится нелегко. Нашим пернатым друзьям нужно больше корма, чтобы согреться коротенькими пока еще днями и длинными ночами, а найти его трудно. Но здесь на помощь приходит человек.
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» приглашает всех желающих присоединиться к ежегодной акции «Птушкі ля кармушкі». В ней можно не только покормить птиц, но и провести ближайшие выходные дни вместе с детьми весело и с пользой.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винчевский.
В чем суть акции «Птушкі ля кармушкі»?
Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Нам просто очень интересно, кроме того как поддержать людей в подкормке птиц, объяснить им чем можно, а чем нельзя кормить, потому что возле нашего офиса стоит большая кормушка в виде домика на улице и мы три года туда засыпаем семечки, а какие-то соседи подбрасывают туда хлеб, который мы постоянно выбрасываем. Нельзя ни в коем случае подкармливать хлебом, потому что хлеб им просто забивает желудок, как если бы мы детей кормили только конфетами. Вроде бы не яд, но и нежелательный корм.
Мы хотим, чтобы сначала каждый смог определить у себя на кормушке 5-10 видов птиц, которые прилетают в Минск, а потом уже изучать больше. Зеленушек, например, которые обычные птицы в Минске, вроде как на кормушке больше не увидишь. Поэтому мы скопировали у англичан, у них уже 20 лет проводится такая акция, где в течение часа подсчитывают птиц в саду, у себя на кормушках. Безусловно, всех птиц они сосчитать не смогут, каждый считает у себя, а в конце концов можно узнать: какие виды уменьшились, какие увеличились. Это очень интересно. И тогда можно принимать какие-то меры, потому что у нас даже Академия наук, в принципе, не обладает такой информацией, как растет численность птиц и какие виды уменьшаются.
Чтобы поучаствовать в этой акции, мало просто повесить кормушку и положить туда корм. Что еще необходимо для этого?
Александр Винчевский:
Это самая простая акция. Кормушки нужно повесить раньше, потому что птицы иногда ищут их несколько дней, они летают такими наезженными тропами, как мы ходим в магазин, парикмахерская, работа, кино и домой, также и они, птицы редко отклоняются от своих маршрутов, чтобы не терять энергию. Поэтому, чтобы ваша кормушка попала в их маршрут, нужно повесить, как только вы нашу передачу посмотрели, сразу делаете кормушку, вешайте и, возможно, к выходным у вас уже появятся синички, зеленушки и другие птицы.
Чем можно кормить птиц?
Александр Винчевский:
Желательно, несоленое сало. Корм №1 – подсолнечные семечки, их есть больше 10 видов. Просо больше для воробьев, но не в каждую кормушку подойдет. Подсолнечные семечки – идеальный корм.
Семечки нужны очищенные и несоленые?
Александр Винчевский:
Желательно, очищенные семечки – это, вообще, идеально. Птицы теряют энергию, когда они чистят семечки. Когда синицы чистят семечки, они, как дятлы, выбивают дырочку в семечке и через эту дырочку достают то, что там внутри. А когда очищенные семечки, они просто счастливы.