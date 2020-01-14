«Хлеб им просто забивает желудок, как если бы мы детей кормили только конфетами». Какую еду можно давать птицам

Зима в Беларуси наступила пока только календарная. Но несмотря на необычно теплую погоду для января, птицам все же приходится нелегко. Нашим пернатым друзьям нужно больше корма, чтобы согреться коротенькими пока еще днями и длинными ночами, а найти его трудно. Но здесь на помощь приходит человек.

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» приглашает всех желающих присоединиться к ежегодной акции «Птушкі ля кармушкі». В ней можно не только покормить птиц, но и провести ближайшие выходные дни вместе с детьми весело и с пользой.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винчевский.

В чем суть акции «Птушкі ля кармушкі»?

Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Нам просто очень интересно, кроме того как поддержать людей в подкормке птиц, объяснить им чем можно, а чем нельзя кормить, потому что возле нашего офиса стоит большая кормушка в виде домика на улице и мы три года туда засыпаем семечки, а какие-то соседи подбрасывают туда хлеб, который мы постоянно выбрасываем. Нельзя ни в коем случае подкармливать хлебом, потому что хлеб им просто забивает желудок, как если бы мы детей кормили только конфетами. Вроде бы не яд, но и нежелательный корм.