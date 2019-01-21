«В течение 5 часов сфотографировать большое количество птиц»: что за конкурс объявлен в Беларуси и как в нём участвовать
Зимний чемпионат по фотобёрдингу впервые пройдёт в Беларуси 26 января. Ранее такие чемпионаты проходили весной и осенью в разных городах. 4 раза в Минске, а также по два раза в Гомеле и в Бресте. К участию приглашаются семьи, фотографы и любители дикой природы. Лучшие снимки выберет жюри. Что ещё нужно знать о конкурсе?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Семён Левый.
Какова суть фотобёрдинга?
Семён Левый, специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Суть соревнования, когда нужно за пять часов сфотографировать как можно больше разных видов птиц. Победит тот, кто, действительно, сфотографирует и получит больше всего баллов, и выиграет наше такое соревнование.
Качество снимка не имеет значения?
Семен Левый:
Совершенно верно. У нас допускаются снимки даже какие-то нечёткие, без резкости, но если даже есть один видовой признак, что мы можем опознать, то он идёт в зачёт. С другой стороны, есть отдельный конкурс на лучшее фото чемпионата и тогда мы уже рассматриваем более качественные и красивые снимки. Интересно, что мы ожидаем такое интересное и необычное соревнование, потому что у нас уже раньше 8 чемпионатов проходило, а сейчас это впервые зимний и впервые мы не просим людей собираться в одном месте, например, в каком-то городе. Любой человек, который может и хочет принять участие, может выйти буквально в своём населенном пункте и, таким образом, принять участие в соревновании.
Какие сроки подачи заявки для участия? Когда чемпионат?
Семен Левый:
Чемпионат у нас пройдёт 26 января с 10.00 до 15.00, т.е. на протяжении 5 часов. Подать заявку можно накануне, до 17.00 25 января, для этого нужно зайти на сайт ptushki.org, найти новость про чемпионат и там будет всё подробно показано: что нужно делать, как себя вести при фотографировании, чтобы удача сопутствовала и все особенности зимнего фотобёрдинга тоже там написаны.