«В течение 5 часов сфотографировать большое количество птиц»: что за конкурс объявлен в Беларуси и как в нём участвовать

Зимний чемпионат по фотобёрдингу впервые пройдёт в Беларуси 26 января. Ранее такие чемпионаты проходили весной и осенью в разных городах. 4 раза в Минске, а также по два раза в Гомеле и в Бресте. К участию приглашаются семьи, фотографы и любители дикой природы. Лучшие снимки выберет жюри. Что ещё нужно знать о конкурсе?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Семён Левый.

Какова суть фотобёрдинга?

Семён Левый, специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Суть соревнования, когда нужно за пять часов сфотографировать как можно больше разных видов птиц. Победит тот, кто, действительно, сфотографирует и получит больше всего баллов, и выиграет наше такое соревнование.