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Спят в хлопковых мешочках в холодильнике. Показываем столичный зимний санаторий для летучих мышей

11 января 2019 07:16
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Уютные апартаменты рукокрылым! В Минске открылся первый санаторий для летучих мышей. На своих просторах он разместил уже около тридцати постояльцев. Условия для проживания необычных гостей должны быть особенными. Зверьки помещаются вот в такие хлопковые мешочки, а затем отправляются в холодильник, где поддерживается температура +5 градусов.

Спят в хлопковых мешочках в холодильнике. Показываем столичный зимний санаторий для летучих мышей-1

Санаторий для крылатых просто необходим, ведь пушистые хищники могут зазимовать на балконах, в подъездах и ещё где-нибудь по соседству с человеком. А это огромный риск для зверька проснуться в неподходящий момент, растратить почти всю энергию и погибнуть.

Спят в хлопковых мешочках в холодильнике. Показываем столичный зимний санаторий для летучих мышей-4

Александра Ларченко, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:
Чаще всего люди нам сами привозят, мы их инспектируем, как правильно с ними обращаться, и таким образом пополняется наш санаторий.

Все переданные в санаторий обитатели проверяются специалистами, взвешиваются, чтобы выяснить их состояние здоровья, и помещаются в холодильник на зимовку. Спасать ночных зверьков важно, так как на восстановление популяций нужны десятилетия. К слову, из 19 видов летучих мышей 8 занесены в Красную книгу.

Спят в хлопковых мешочках в холодильнике. Показываем столичный зимний санаторий для летучих мышей-7

Алексей Шпак, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:
За одну ночь такая мышка съедает насекомых под 50% массы собственного тела. Если учесть, что значительная часть ночных насекомых – это вредители сельского, лесного, садово-паркового хозяйства, то летучие мыши приносят огромную пользу для человека, как регулятор численности вредителей.

Спят в хлопковых мешочках в холодильнике. Показываем столичный зимний санаторий для летучих мышей-10

Крики, которые издает летучая мышь, кажется, злобным проявлением защиты или странным общением зверьков между собой. Но, на самом деле, всё просто: у ночных охотников не очень хорошее зрение. И именно эти необычные звуки помогают им ориентироваться в темноте, буквально прощупывать пространство ультразвуком, который слышится нам, как писк.

Спят в хлопковых мешочках в холодильнике. Показываем столичный зимний санаторий для летучих мышей-13

К слову, повелители ночи безопасны для человека, но некоторые правила коммуникации с крылатыми малышами, всё-таки, необходимо усвоить и соблюдать.

Алексей Шпак:
Если летучая мышь залетела в тёплое время года – необходимо просто открыть окно и животное вылетит само. Если встреча произошла в холодное время года, необходимо звонить нам. Главное помнить – не берите животное голыми руками.

Спят в хлопковых мешочках в холодильнике. Показываем столичный зимний санаторий для летучих мышей-16

Центры реабилитации рукокрылых есть во многих странах, но в Беларуси такой санаторий появился впервые, и уже сейчас он готов принять до нескольких сотен ночных охотников. Весной всех «отдыхающих» выпустят в дикую природу.

Спят в хлопковых мешочках в холодильнике. Показываем столичный зимний санаторий для летучих мышей-19

# Животные # Животные # Александра Ларченко # Алексей Шпак # Фотофакт # Человек и животные

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