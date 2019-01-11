Спят в хлопковых мешочках в холодильнике. Показываем столичный зимний санаторий для летучих мышей

Уютные апартаменты рукокрылым! В Минске открылся первый санаторий для летучих мышей. На своих просторах он разместил уже около тридцати постояльцев. Условия для проживания необычных гостей должны быть особенными. Зверьки помещаются вот в такие хлопковые мешочки, а затем отправляются в холодильник, где поддерживается температура +5 градусов.

Санаторий для крылатых просто необходим, ведь пушистые хищники могут зазимовать на балконах, в подъездах и ещё где-нибудь по соседству с человеком. А это огромный риск для зверька проснуться в неподходящий момент, растратить почти всю энергию и погибнуть.

Александра Ларченко, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:

Чаще всего люди нам сами привозят, мы их инспектируем, как правильно с ними обращаться, и таким образом пополняется наш санаторий. Все переданные в санаторий обитатели проверяются специалистами, взвешиваются, чтобы выяснить их состояние здоровья, и помещаются в холодильник на зимовку. Спасать ночных зверьков важно, так как на восстановление популяций нужны десятилетия. К слову, из 19 видов летучих мышей 8 занесены в Красную книгу.

Алексей Шпак, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:

За одну ночь такая мышка съедает насекомых под 50% массы собственного тела. Если учесть, что значительная часть ночных насекомых – это вредители сельского, лесного, садово-паркового хозяйства, то летучие мыши приносят огромную пользу для человека, как регулятор численности вредителей.

Крики, которые издает летучая мышь, кажется, злобным проявлением защиты или странным общением зверьков между собой. Но, на самом деле, всё просто: у ночных охотников не очень хорошее зрение. И именно эти необычные звуки помогают им ориентироваться в темноте, буквально прощупывать пространство ультразвуком, который слышится нам, как писк.

К слову, повелители ночи безопасны для человека, но некоторые правила коммуникации с крылатыми малышами, всё-таки, необходимо усвоить и соблюдать. Алексей Шпак:

Если летучая мышь залетела в тёплое время года – необходимо просто открыть окно и животное вылетит само. Если встреча произошла в холодное время года, необходимо звонить нам. Главное помнить – не берите животное голыми руками.