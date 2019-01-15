Как минчане зарабатывают на выгуле собак? Две реальные истории

Вместе с такой няней Ева готова танцевать даже в мороз. Три года назад Мария Кирдун случайно наткнулась на объявление в соцсетях. Минчанка с ненормированным рабочим графиком искала людей, готовых выгуливать ее псов за деньги. Будущий IT-специалист решила подзаработать, ведь в собаках она не чает души с детства. Так, хобби превратилось в бизнес. За час платят 7,5 рублей, а постоянных клиентов уже немало.

Мария Кирдун, догвокер:

Чтобы стать догвокером, нужно просто заплатить налог, раз в месяц вы платите определенную сумму. Если ты хороший человек и качественно выполняешь свою работу, тебе будут платить эти деньги, хозяева будут тебя обожать и любить. На Новый год всегда подарки, на 8 марта, т. е. ты становишься членом семьи.

Павел – кинолог. Однажды друзья уехали и попросили присмотреть за питомцем. Понравилось настолько, что не заметил, как стал догвокером. Для своих подопечных он уже 6 лет и друг, и тренер, и доктор. За профессиональный подход парню платят 10 рублей. Но если не любишь животных, разбогатеть не удастся. Собаки попросту не будут тебе доверять и слушаться. К слову, Зяму Павел нашел на улице. Отмыл и оставил у себя.

Павел Скварчевский, догвокер:

Обычно ко мне обращаются люди с собаками, которые боятся людей. Была овчарка, которая кидалась на людей, на собак. У меня, наверное, ушла неделя, чтобы наладить контакт с этой собакой, и где-то два месяца я убирал агрессию.

Мария Кирдун:

Вообще я гуляю со всеми породами, но я люблю больше больших собак, потому что они более воспитанные, с ними легче играть, ты можешь найти быстрее контакт, можешь поиграть с пуллером, побросать палку. Мария уже знает всех собак на районах. Кто с кем дружит, кто с кем нет. Развязывать драки ей приходилось не раз. Как и купаться в лужах с золотистыми ретриверами. Приключений у догвокеров немало, а ответственность огромная. В этом деле нужно быть тонким психологом. Ведь у каждого пса свой характер. Ева, например, с новыми людьми сходится сложно, а вот с дворовыми друзьями готова обсуждать новости долго.

Мария Кирдун:

Некоторые хозяева тебе могут сказать: ты понимаешь, сколько она стоит! Ты должен расположить собаку к себе так, чтобы собака, которая боится людей, чувствовала в тебе защиту. Ева сильно боится фейерверков, петард, потому что был случай, хозяева ходили, гуляли и буквально перед ней взорвали петарду.

Павел Скварчевский:

Когда люди уезжают или с работы поздно приходят, просят выгулять собаку, помыть лапы, покормить. Я не устаю, потому что мне это интересно, мне это очень нравится. Жизнь омрачают догхантеры, которые не останавливаются ни перед чем, даже разбрасывают колбасу с отравой и лезвием в местах выгула. Поэтому приходится быть начеку. Особенно с такими «подбирашками», как лабрадоры. Несмотря на все трудности, догвокерство у нас развивается, правда, «текучка кадров» постоянная.

Мария Кирдун:

Догвокеры – в основном, школьники берутся на каникулах либо студенты. Они быстро уходят. Хорошего человека найти очень сложно.