Как и чем кормить птиц зимой: заполняем кормушки

С наступлением зимы люди обычно утепляются, некоторые звери отправляются в спячку, а птицы улетают на юг. Впрочем, далеко не все. Для тех видов, которые остаются в Беларуси, холода становятся настоящим испытанием. Правда, то и дело во дворах встречаются наполненные кормушки, а людей, увлечённых заботой о пернатых, становится всё больше.

Сергей Крикун:

Сами голуби, воробьи, синички любят, когда за ними ухаживают. У меня недалеко от дома лес, и я, когда иду, вот они меня, так сказать, узнают и даже знают, что я им могу принести и без тревоги летят ко мне.

Проблемы с поиском еды у птиц начинаются, как только выпадает снег, и подкормку стоит проводить в течение всего зимнего периода. Впрочем, главное правило тут – не навреди. Поэтому всем неравнодушным стоит знать ряд простых правил. Сергей подкармливает птиц уже семь лет. Сергей Крикун:

Я заметил по своему опыту: их нельзя сильно перекармливать. Потому что начнёшь их перекармливать, и они тогда не смогут сами добывать себе пищу. Максим Немчинов, сотрудник по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Не все птицы нуждаются, в принципе, в подкормке. Есть птицы, которые у нас зимуют от природы, то есть это длилось тысячелетиями, они приспособлены к этому. Весь жизненный цикл настроен на то, что птица остаётся у нас зимовать и наша подкормка только помогает в этот сложный период жизни. Это те же синицы, те же воробьи.

Для каждого вида птиц – свой рацион. Например, синица с удовольствием возьмёт из кормушки семечки подсолнуха. Группа более мелких пернатых, таких как чижи и чечётки, предпочтёт рапс, а вот воробьи питаются семенами растений, в принципе, поэтому пшено и просо будет для них отличным вариантом. Есть и специфические способы подкормки: развешивание несоленого сала или творога.

Впрочем, развешивать кормушки тоже нужно с умом. Самое подходящее место: густой кустарник или крона дерева. К кормушке на открытой местности птицы привыкают дольше. Специалисты объясняют это природной осторожностью. Мелкие ветки дают пернатым защиту от хищников, а возле окна или на балконе их легче заметить тем же ястребам, ведь хищные птицы в город тоже прилетают. Ещё одна проблема оконных кормушек – стекла. Со временем птицы, конечно, научатся их распознавать, но лишних жертв лучше избегать.

Максим Немчинов:

Идеальная кормушка, она должна как бы способствовать тому, чтобы ели птицы, которых вы хотите прикормить и им не мешали другие. Потому что есть такая проблема, что на кормушки стремятся залезть те же врановые, голуби, например. И некоторые птицы, которые у нас традиционно не зимуют, тоже стараются использовать этот ресурс. И это не очень хорошо, потому что таким образом меньше корма достаётся птицам целевым.