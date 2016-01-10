Хмурый кот, любящий ходить в магазин, покоряет Интернет

Новости Великобритании. Из-за огромного количества поклонников магазин не может запретить коту приходить в магазин. И это несмотря на то, что его пребывание нарушает санитарные нормы. Кот по кличке Олли Оливер, похоже, надолго обосновался в британском супермаркете Sainsbury в Брокли. Когда Олли впервые заметили на полке со сладостями, тут же поспешили выдворить четвероногого.

Однако посетители успели сделать несколько фотографий и выложить их в социальные сети. Пользователи Сети в шутку назвали Олли самым хмурым котом Великобритании. Кадры собрали тысячи лайков, и пушистый рыжий кот стал стремительно набирать популярность. Несмотря на этот факт, два месяца он приходил к зданию магазина и несколько часов проводил под дверями, так и не войдя в зал. Многие покупатели стали приходить в магазин только для того, чтобы познакомиться с Олли. Администрация супермаркета поддалась настойчивости горожан, и Олли Оливер получил в свое распоряжение полку.