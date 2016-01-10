Хмурый кот, любящий ходить в магазин, покоряет Интернет

Новости Великобритании. Из-за огромного количества поклонников магазин не может запретить коту приходить в магазин. И это несмотря на то, что его пребывание нарушает санитарные нормы.
Кот по кличке Олли Оливер, похоже, надолго обосновался в британском супермаркете Sainsbury в Брокли.
Когда Олли впервые заметили на полке со сладостями, тут же поспешили выдворить четвероногого.
Однако посетители успели сделать несколько фотографий и выложить их в социальные сети. Пользователи Сети в шутку назвали Олли самым хмурым котом Великобритании. Кадры собрали тысячи лайков, и пушистый рыжий кот стал стремительно набирать популярность.
Несмотря на этот факт, два месяца он приходил к зданию магазина и несколько часов проводил под дверями, так и не войдя в зал.
Многие покупатели стали приходить в магазин только для того, чтобы познакомиться с Олли. Администрация супермаркета поддалась настойчивости горожан, и Олли Оливер получил в свое распоряжение полку.
Теперь кот приходит в супермаркет как на работу и
пристально следит за тем, какие сладости выбирают покупатели.
Управляющий супермаркетом:
Он живёт в соседнем доме и приходит сюда каждый день, каждый раз.
Также известно, что Олли Оливер – не бездомный, его хозяева – обеспеченные люди, которые не обделяют своего питомца ни едой, ни вниманием.
Несколько лет назад собрат британского кота стал настоящей знаменитостью в России.
Под покровом ночи кот проник в охлаждающую витрину, где хранились осьминоги, кальмары горячего копчения, сушеная камбала и масса других деликатесов. Кот, вероятно, решил ни в чем себе не отказывать и принялся пробовать все. Что не смог съесть, то понадкусывал.
Отобедав, кот исчез в неизвестном направлении (видео смотрите здесь).
Правда, потом, как выяснилось, ее нашли. Отмыли, накормили и дали имя. Матроску вскоре приютили в ХК «Адмирал», сделав талисманом команды.