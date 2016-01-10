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Хмурый кот, любящий ходить в магазин, покоряет Интернет

10 января 2016 14:54
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Новости Великобритании. Из-за огромного количества поклонников магазин не может запретить коту приходить в магазин. И это несмотря на то, что его пребывание нарушает санитарные нормы.

Кот по кличке Олли Оливер, похоже, надолго обосновался в британском супермаркете Sainsbury в Брокли.

Когда Олли впервые заметили на полке со сладостями, тут же поспешили выдворить четвероногого.

Хмурый кот, любящий ходить в магазин, покоряет Интернет-1

Однако посетители успели сделать несколько фотографий и выложить их в социальные сети. Пользователи Сети в шутку назвали Олли самым хмурым котом Великобритании. Кадры собрали тысячи лайков, и пушистый рыжий кот стал стремительно набирать популярность. 

Несмотря на этот факт, два месяца он приходил к зданию магазина и несколько часов проводил под дверями, так и не войдя в зал.

Многие покупатели стали приходить в магазин только для того, чтобы познакомиться с Олли. Администрация супермаркета поддалась настойчивости горожан, и Олли Оливер получил в свое распоряжение полку.

Хмурый кот, любящий ходить в магазин, покоряет Интернет-4

Теперь кот приходит в супермаркет как на работу и

пристально следит за тем, какие сладости выбирают покупатели.

Управляющий супермаркетом:
Он живёт в соседнем доме и приходит сюда каждый день, каждый раз.

Также известно, что Олли Оливер – не бездомный, его хозяева – обеспеченные люди, которые не обделяют своего питомца ни едой, ни вниманием.

Несколько лет назад собрат британского кота стал настоящей знаменитостью в России.

Под покровом ночи кот проник в охлаждающую витрину, где хранились осьминоги, кальмары горячего копчения, сушеная камбала и масса других деликатесов. Кот, вероятно, решил ни в чем себе не отказывать и принялся пробовать все. Что не смог съесть, то понадкусывал.

Отобедав, кот исчез в неизвестном направлении (видео смотрите здесь). 

Правда, потом, как выяснилось, ее нашли. Отмыли, накормили и дали имя. Матроску вскоре приютили в ХК «Адмирал», сделав талисманом команды. 

# Коты и кошки # Фотофакт # Животные

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