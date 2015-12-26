Аист поселился в одном из микрорайонов Бреста: переселить птицу за город пытались – возвращается

Новости Беларуси. Пернатый горожанин. В Бресте в одном из микрорайонов города поселился аист. Причем улетать в теплые страны или перебираться в более подходящие условия он наотрез отказывается. Человек буквально приручил птицу. О плюсах и минусах такой дружбы, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионерка Любовь Шиманская верит в народные приметы и твердо убеждена: чаще всего сбываются хорошие предзнаменования. Именно поэтому появление во дворе многоэтажного дома в середине декабря белого аиста женщина восприняла как «добрый знак» и одной из первых поспешила «наладить контакт» с необычным гостем.

Любовь Шиманская, житель Бреста:

Прилетает и до 2-3 часов он ходит. Выходят соседи, мы кормим его немножко. А когда дожди, он улетает.

Переселить птицу в более комфортные условия пытались не раз: перезимовать ему предлагали на фермерском подворье, готовы принять на «постой» и в одной из агроусадеб под Брестом. Но, похоже, аист всерьез решил сменить традиционную сельскую прописку.

Юлия Бешанова, СТВ:

Он ведет себя как самый настоящий житель большого города: «перекусывает» прямо на ходу тем, чем его прямо с рук угощают брестчане, и даже дорогу не перелетает, а переходит на разрешающий сигнал светофора.

Виктор Король, водитель троллейбуса:

Ходил тут на перекрестке аист. Все машины объезжали его.

Городская суета птицу не пугает, а специалисты говорят: таким «переездом», ближе к людям, аист решил не только проблему питания, но и избежал столкновения с хищниками – орланами и лисицами. А вот почему взрослая птица не улетела на зимовку в теплые страны, выяснить вряд ли удастся. Вероятнее всего, «провалил» тренировочный полет.

Виктор Демянчик, заместитель директора на научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Для того чтобы подняться очень высоко, надо иметь реальную силу. И если он не проходит условную проверку на дальний перелет, обычно отстает от стаи.

Еще один «плюс» для этой птицы – аномально теплые декабрьские дни. А вот «минус» за окном для теплолюбивого аиста может стать настоящим испытанием, во время которого ему действительно очень понадобится помощь людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.