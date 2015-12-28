Семья из Великобритании приехала в Южную Корею, чтобы клонировать умершего пса

Новости Великобритании. Супружеская пара из Великобритании не смогла смириться с потерей любимого пса-боксера по кличке Дилан. Они были одной большой и очень дружной семьей.

Лора, жительница графства Йоркшир: Я взяла Дилана, когда он был еще щенком. Я заботилась о нем как о ребенке. Когда Дилана не стало, его хозяева предприняли серьезное решение и отправились в Южную Корею для того, чтобы клонировать питомца.

Лора и Ричард относились к Дилану как к сыну.

Операция обошлась в 100 тысяч долларов.

Ее уникальность заключалась в том, что образцы исходной ДНК были взяты через полторы недели после смерти собаки. Несмотря на то, что, со слов специалистов, вероятность положительного исхода была крайне мала, удалось вырастить сразу несколько зародышей, которых подсадили суррогатным матерям.

Один щенок уже появился на свет, его назвали Шансом.

Со дня на день в семействе появится еще один клонированный пес.

Зоозащитники к работе южнокорейской компании, клонирующей животных, относятся критически. Среди них – представители некоммерческой организации GeneWatch, которая следит за генетическими опытами и оценивает их с точки зрения соблюдения прав человека и защиты окружающей среды.

Руководитель компании Хелен Уоллес уверена, что организация попросту наживается на чужом горе.

Хелен Уоллес, руководитель организации GeneWatch:

Клонирование млекопитающих обычно не заканчивается успехом. У нас вызывает настороженность то, что коммерческие компании, клонирующие животных, просто наживаются на горе хозяев.

Впрочем, хозяева, потерявшие любимого пса, настроены оптимистично.

Лора и Ричард, жители графства Йоркшир:

Мы были в шоке, в восторге! Хотя в это сложно поверить.