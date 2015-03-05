В Нижнем Новгороде лебедь умер от депрессии после смерти возлюбленной

Новости России. Лебединая верность – не легенда, а достоверный факт. Подтверждение тому грустная история, произошедшая в нижегородском зоопарке «Лимпопо».

Гибель самки лебедя обернулась для ее партнера страданиями и одиночеством, а затем и смертью.

Лебедь Гвидон «овдовел» в январе этого года. Лебедь Царевна скончалась от инфаркта. Неизвестный злоумышленник накормил самку лебедя хлебом, в котором была спрятана швейная игла.

Промучившись от боли около двух недель, которую ей причиняла застрявшая в пищеварительном органе игла, лебедь Царевна погибла на глазах у десятков посетителей и сотрудников зоопарка.



Владимир Герасичкин, директор зоопарка «Лимпопо»:

Известно, что лебеди живут парами, и когда Царевны не стало, мы сразу начали искать для Гвидона партнёршу. С самого начала это была сложная задача, ведь мы действовали в сжатые сроки. Кроме того, лебедей обычно продают по двое. Поиски не увенчались успехом, два одиночества так и не встретились, а зоопарк потерял оставшегося представителя одной из самых первых пар в «Лимпопо».



После смерти Царевны Гвидон стал избегать общества водоплавающих птиц, в том числе и остальных представителей лебединого семейства, а вскоре начал отказываться от пищи. Когда ситуация стала выходить из-под контроля, его отловили и поместили в изолированный стационар. Здесь Гвидон и скончался.

Со слов сотрудников зоопарка, Гвидон и Царевна были неразлучны целых восемь лет.

Василий Балдыгин, заместитель директора зоопарка «Лимпопо» по зооветчасти:

Как и люди, животные могут страдать от депрессий. Причины депрессий у животных могут быть самыми разнообразными: переезд на новое место жительства, снижение внимания хозяина к своему питомцу, плохой уход за ним, или, как в нашем случае, смерть партнёра. Признаками депрессии у животного могут быть отказ от корма, сонливость, вялость, а также стремление спрятаться в уединенное место. Затяжная и длительная депрессия лебедя привела к серьезным соматическим заболеваниям и снижению иммунитета.

О том, как животные могут впадать в депрессию, особенно зимой, мы рассказывали в прошлом году. В британском зоопарке города Скарборо пингвинам Гумбольдта, которые страдали депрессией, прописали курс таблеток.

Плохое самочувствие животных вызвала затянувшаяся непогода.

По словам сотрудников питомника, проливные дожди отбили у птиц желание нормально питаться и общаться друг с другом уже через неделю, а спустя месяц – откладывать яйца. Из-за подобного отшельнического поведения смотрители опасаются, что депрессия приведет к куда более тяжелым последствиям. В качестве мер по снижению риска заболевания специалисты решили прописать животным курс противогрибковых препаратов. При этом пингвины не хотят есть медикаменты. На какие хитрости приходится идти сотрудникам зоопарка, чтобы спасти птиц, вы узнаете из видео.