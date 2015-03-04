Ласка, летящая верхом на дятле, стала хитом интернета

Новости Великобритании. Мартин ЛеМэй, фотограф из Эссекса, отправляясь на прогулку по парку Хорнчерч на востоке Лондона, даже не догадывался, что здесь сделает уникальный кадр.

Эта фотография поразила интернет-пользователей. Ласка, в полете оседлавшая дятла, прославилась на весь мир.

ЛеМэй в понедельник разместил фото в соцсетях. Мужчина признается, что был поражен реакцией людей, которые немедленно стали рассылать снимки своим знакомым. Снимок уже ретвитнули более 11 тысяч раз.

По словам Мартина Ле-Мэйя, голодная ласка пыталась разорить гнездо дятла и оседлала его как раз в момент борьбы.



Мартин ЛеМэй, фотограф (в интервью Би-би-си):

Я услышал тревожный писк птицы и испугался худшего. Вскоре я увидел дятла, на спине которого сидел какой-то маленький зверек. Наверное, мы с женой отвлекли хищника, потому что, когда дятел приземлился, он смог избавиться от ласки, которая быстро скрылась в траве.

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Белорусская пара, супруги Шевченко, сначала обзавелись лошадью, постепенно начали появляться и другие питомцы. На любом из животных хозяева разрешают прокатиться и своим гостям. К слову, соседи на животных и их хозяев не жалуются. Более того, жители поселка Тулово постоянно приносят овощи и фрукты со своих огородов. Ведь содержать домашний зоопарк, что ни говори, недешево.