Редкую акулу-домового словил рыбак в Австралии и презентовал музею

Новости Австралии. Акула-домовой, или, как ее еще называют, акула-гоблин, угодила в траловые сети, брошенные на глубину около шестисот метров.

Рыбак признался, что улов его немного испугал. Длинный нос, острые зубы. Подобное существо ранее мужчина видел только в фантастических фильмах.

Пугающий улов австралиец решил передать для изучения в музей в Сиднее.

Марк Гроузер, сотрудник музея:

Эти существа очень впечатляющие и по-своему красивые. Зубы у этой акулы выглядят как маленькие кинжалы, и это завораживает.

Пойманная акула оказалась самцом, причем сравнительно небольшим – длиной 1,26 метра, тогда как эти рыбы вырастают до 3,7 метра.

Со слов рыбака, поймавшего эту редкую рыбу, акулы-домовые и раньше попадались к нему в сети, правда нечасто.

Невероятный улов и ещё более невероятный исход рыбалки. На Днепре летом прошлого года гомельчанин поймал сома весом 58 килограммов.

Однако ограничился фотосессией и позированием с уловом перед любительской видеокамерой. После чего рыбу отпустили восвояси.

Житель Гомеля Дмитрий Лебедев вот уже шесть лет с друзьями ловит рыбу. Неизменно на Днепре. Своё место, свои секреты – и результат не заставил себя ждать. Измотанную в схватке рыбу несколько взрослых мужчин с трудом подняли на борт катера. Тогда-то и пришло понимание, что экземпляр мягко сказать трофейный. Подробности читайте здесь.