Кошка-скейтбордистка из Австралии поразила интернет-пользователей новыми трюками

Новости Австралии. Кошка Диджа завоевала сердца интернет-пользователей еще в прошлом году. Под чутким руководством своего хозяина Диджа выполняла всевозможные трюки на скейтборде.

На днях Роберт Долвет, он же хозяин Диджи, похвастался новыми достижениями своей подопечной.



На скорости кошка смело ездит из стороны в сторону и перепрыгивает через препятствия. Главное для хвостатой скейтбордистки – случайно не оказаться под ногами других спортсменов.

Приключения кошки-спортсменки – смотрите видео на официальной группе СТВ «Вконтакте»

Отметим, Роберт Долвет – профессиональный кинолог. По словам мужчины, ему удалось обучить свою любимицу кататься на скейтборде гораздо быстрее, чем он думал. Все видео с участием Джиды австралиец выкладывает на своем YouTube-канале.

За Диджей в Instagram ежедневно наблюдают более 25 тысяч подписчиков.

Как узнать, что ты популярен в соцсетях? Если у тебя больше 30 тысяч подписчиков и твои фотографии набирают более трех тысяч лайков и комментариев, то ты популярен. Это подтверждает и кошка Ася – самая популярная в социальных сетях кошка Беларуси.



Для съемок Аси не используется никакой специальной техники, все снимается на обычную цифровую «мыльницу». Если съемка спонтанная, то сгодится телефон или планшет. Затем в дело вступают различные фоторедакторы. Хозяйка Аси в ней души не чает. Как обычная домашняя Ася стала самой популярной кошкой Беларуси? Подробности смотрите в сюжете.