В Каире спасли кота, который безвылазно прожил 5 лет внутри стены метро

Маленький котенок постоянно прятался от взрослых котов в стене на станции метро «Мохаммед Нагиб». Но однажды - в 2010 году - забравшись туда, он уже не смог выбраться. По мере роста, у котенка совсем не оставалось шансов увидеть белый свет.

Новости Египта. Кот, запертый в ловушке железнодорожной станции, жил благодаря добродушному пенсионеру, который каждый день подкармливал его. Дядя Абдо дал ему кличку Бисо.

Кот провел в заточении на железнодорожной станции пять лет, после чего он, наконец, был освобожден группой любителей животных.

Предыдущая попытка спасения не увенчалась успехом. Тогда кот напугался и убежал ещё дальше вглубь стены, а ее нельзя было разломать, так как это по законам Египта было бы расценено, как порча государственного имущества.

Но после того, как в Сеть попало фото торчащего из-под стены хвоста котенка, тяжелое положение Бисо привлекло внимание борцов за права животных.

Спасательная операция заняла более пяти часов. Один из рабочих пролез внутрь, чтобы достать кота.

Однако спасенный, сильно напуганный кот сразу исчез, лишь показавшись из щели.

Бедняга Бисо сбежал до того, как кто-либо смог его поймать, сообщает Cairo Post.